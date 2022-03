PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE, DU 25 AU 28 MARS ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LA FONTAINE

Direction sud

De samedi 0 h 30 à lundi 5 h

Entre Montréal et Longueuil , fermeture complète de l'A-25 sud entre la sortie 5 (rue Sherbrooke ) et l'entrée de la rue de l'Île-Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via rue De Boucherville, rue Hochelaga, rue Dickson, rue Notre-Dame Est en direction ouest, boulevard René-Lévesque et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier.

Camions (plus de 4,25 m.) : rue Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX et rue Notre-Dame / détour principal.

Les entrées seront fermées à compter de 23 h 30, vendredi.

Entraves de longue durée : à compter de lundi 5 h et jusqu'à la fin de 2022

Fermeture partielle d'une voie sur trois sur l'A-25 en direction sud, entre la rue Sherbrooke et l'île Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

et l'île Charron,

Déviation de la circulation au niveau de la bretelle menant de l'avenue Souligny en direction est à l'A-25 en direction sud. À noter que les usagers devront garder la gauche pour emprunter la bretelle plutôt que la droite

Note : la vitesse sera réduite dans le secteur des travaux. Les usagers sont invités à adapter leur conduite pour leur sécurité et celles des travailleurs.

Pour consulter la page Web du projet.

Rappel : plusieurs entraves de longue durée sont en vigueur dans les secteurs de l'autoroute 25, du tunnel et de l'avenue Souligny jusqu'à la fin de 2022. Consultez la section « chantier » du site Web du projet.

Mesures d'atténuation en transport collectif : de nombreuses mesures ont été mises en place afin de faciliter les déplacements des citoyens durant la réfection majeure du tunnel. Consultez la section « Info citoyens » du site Web du projet.

AVENUE SOULIGNY

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

Fermeture complète de l'avenue Souligny dans les deux directions entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand

Détours :

Direction est : via rue Dickson nord ou sud. Pour les usagers en direction A25 nord, via les rues Hochelaga ou Notre-Dame Est en direction est.

Direction ouest : via les rues Honoré-Beaugrand et Hochelaga.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-20 en direction est (sortie 63) à la R-138 en direction ouest / pont Honoré- Mercier

Détour : continuer jusqu'à la sortie 65 (rue Saint-Jacques, boulevard Angrignon) et demi-tour via le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Fermeture par défaut :

L'entrée de la 1re Avenue / boulevard Montréal- Toronto pour la R-138 ouest. Détour : via l'entrée suivante pour A-20 est et demi-tour à la sortie 65.

Entrave partielle : à compter de 23 h

Fermeture partielle de 1 voie sur 3 sur l'A-20 en direction est entre la sortie 62 (1re Avenue) et l'échangeur.

À PRÉVOIR

Dans l'échangeur Saint-Pierre , fermeture d'une voie sur deux de la bretelle menant de l'A-20 en direction ouest à la R-138 en direction ouest / pont Honoré- Mercier , de dimanche 23 h jusqu'au vendredi 1 er avril à 5 h





, fermeture d'une voie sur deux de la bretelle menant de l'A-20 en direction ouest à la R-138 en direction ouest / pont Honoré- , de dimanche 23 h jusqu'au vendredi 1 avril à 5 h Fermeture d'une voie sur deux dans la sortie 6 (rue Berri) de la R-136 en direction est (à la fin du tunnel Ville-Marie ), de lundi 5 h jusqu'au début de décembre 2022

Note : travaux d'aménagement de la Place des Montréalaises, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Fermeture du pont Victoria (R-112) dans les deux directions, du lundi 28 mars au dimanche 3 avril entre 9 h et 15 h

Note : travaux sous la responsabilité du CN. Détour via les autres ponts.

Rappel : des travaux déjà en cours occasionne la fermeture de la voie amont (du côté du pont Samuel-De Champlain) jusqu'au mois de septembre. La circulation sur la voie unique, tous les jours de la semaine selon l'horaire suivant : en direction de Montréal, de 5 h à 13 h 30 et en direction de la Rive-Sud, de 13 h 30 à 5 h le lendemain.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

Liens connexes :

Mobilité Montréal

Échangeur Turcot

PJCCI

Réseau express métropolitain (REM)

Renouveau La Fontaine (RLF)

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Sources et renseignements : Ministère des Transports, Relations avec les médias, Direction des communications, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724