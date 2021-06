Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 25 au 28 juin - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

PONT PIERRE-LAPORTE À QUÉBEC

Des entraves majeures seront mises en place à deux reprises cet été sur le pont Pierre-Laporte entre Québec et Lévis :

Du 27 juin à 22 h au 7 juillet*

Du 8 au 18 août*

Pendant toute la durée des travaux, une seule voie sera ouverte à la circulation dans chaque direction.

Une forte congestion est anticipée de part et d'autre des ponts Pierre-Laporte et de Québec. Les usagers du réseau routier sont invités à adapter leur itinéraire et à consulter quebec511.info avant de prendre la route. Pour les déplacements entre Montréal et Québec, l'autoroute 40 est à privilégier.

* Les dates des travaux sont sujettes à changement en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-20 ouest (sortie 63) à la R-138 ouest / pont Honoré- Mercier

Détour : dans la sortie, via l'embranchement vers 1re Avenue, y faire demi-tour, boulevard Montréal-Toronto et bretelle pour R-138 ouest.

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 sur l'A-20 ouest à la hauteur de l'échangeur Saint-Pierre

PONT HONORÉ-MERCIER

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Kahnawake , fermeture complète de la bretelle menant de la R-132 ouest (en provenance de La Prairie) au pont Honoré- Mercier (R-138 est)

Détour : via la bretelle R-138 ouest vers Châteauguay et faire demi-tour à la hauteur du chemin Blind Lady's Hill.

Note : sur la R-132 ouest en amont de la bretelle, fermeture de 1 voie sur 2 pour canaliser la circulation vers le chemin de détour. Travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

AUTOROUTE 15

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture partielle de 1 voie sur 3 sur l'A-15 nord à la hauteur de l'avenue Atwater

Fermeture par défaut : l'entrée de l'avenue Atwater. Détour en direction sud via les rues Joseph, Dupuis, Lesage, de l'Église et boulevard De La Vérendrye et en direction nord via rue Saint-Patrick.

AUTOROUTE 20

De jeudi 23 h 59 et jusqu'à l'automne 2021

À Pointe-Claire et à Dorval sur l'A-20 est, dans la sortie 53 (boulevard des Sources), fermeture de l'embranchement pour le boulevard des Sources nord

Détour : via avenue Lakebreeze, chemin du Bord-du-Lac, boulevard des Sources, chemin Herron, avenue Dumont, boulevard Fénelon et A-20 ouest / sortie 53.

Camions : ne pas prendre la sortie et continuer sur A-20 est et faire demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue).

Note : pour consulter le communiqué.

À PRÉVOIR

Rue Clément : fermeture du tronçon entre les rues des Oblats et Saint-Patrick, samedi et dimanche de 7 h à 19 h. Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

: fermeture du tronçon entre les rues des Oblats et Saint-Patrick, samedi et dimanche de 7 h à 19 h. Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal. Boulevard de la Côte-Vertu : fermeture de l'accès du boulevard de la Côte-Vertu est à la voie de desserte de l'A-40 ouest à compter de dimanche 21 h et jusqu'à la fin août 2021 . Détour via la rue Bégin.

: fermeture de l'accès du boulevard de la Côte-Vertu est à la voie de desserte de l'A-40 ouest à compter de dimanche 21 h et jusqu'à la fin . Détour via la rue Bégin. Autoroute 520 - de la Côte-de-Liesse : à compter de lundi 5 h et jusqu'à décembre 2021, fermeture de l'autoroute dans les deux directions à la hauteur de la 55e Avenue et circulation déviée sur les voies de desserte. À noter que deux voies (3,2 mètres) seront disponibles dans chaque direction. Pour consulter le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

