Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 23 au 26 avril - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

PONT HONORÉ-MERCIER

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète du pont Honoré- Mercier en direction de Kahnawake (R-138 ouest, pont amont) et circulation à contresens sur le pont en direction de Montréal - une voie par direction

Fermeture par défaut

L'entrée de la rue Airlie pour le pont

Détour : via avenue Lafleur et rue Clément.

AUTOROUTE 15 ET ÉCHANGEUR TURCOT

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-15 nord à la fin du pont Samuel-De Champlain, entre la sortie 58 (Île des Sœurs, A-10 ouest, centre-ville) et l'échangeur Turcot

Détour : via A-10 ouest, boulevard Robert-Bourassa, rue Saint-Antoine Ouest (virage à gauche permis) et l'entrée pour R-136 ouest à la hauteur de la rue Lucien-L'Allier.

Camions : sur le boulevard Robert-Bourassa, via les rues Saint-Jacques, Mansfield et Saint-Antoine Ouest.

Note : travaux sous la responsabilité du MTQ / KPH Turcot, en collaboration avec CDPQ-Infra (NouvLR / projet REM) et Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

Fermetures par défaut

Les entrées en provenance de l'Île des Sœurs, du boulevard Gaétan-Laberge, de l'avenue Atwater et du boulevard De La Vérendrye

Détours des entrées :

Boulevard Gaétan-Laberge : en direction centre-ville, suivre le détour principal et en direction Verdun, via les rues Gilberte-Dubé, Wellington et de l'Église et suivre le détour de l'entrée boulevard De La Vérendrye.

Avenue Atwater : suivre le détour de l'entrée du boulevard De La Vérendrye.

Boulevard De La Vérendrye : en direction ouest, via avenue de l'Église, rue Saint-Patrick ouest, boulevard Monk, rue Notre-Dame Ouest en direction ouest et dans l'échangeur Angrignon via boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue vers A-20 ouest ou le lien vers A-20 est et échangeur Turcot / A-15 nord (Décarie). En direction est, via rue Saint-Patrick ouest et suivre détour précédent.

Réseau municipal et CUSM : sur la rue Notre-Dame Ouest, via boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques, boulevard Cavendish et rue Sherbrooke.

Dans l'échangeur Turcot, les trois bretelles menant de l'A-15 nord à l'A-20 ouest (vers Lachine , Dorval ), à l'A-15 nord (Décarie) et à la R-136 est (centre-ville)

AUTOROUTE BONAVENTURE

Fermetures de l'A-10 est (vers le pont Samuel-De Champlain) entre la rue Wellington et l'entrée de la rue Carrie-Derick et de l'A-10 ouest (vers le centre-ville) entre la sortie 2 (avenue Pierre- Dupuy ) et la rue Wellington , de vendredi 21 h 30 à samedi 9 h

Détour est : via les rues Wellington, Bridge et des Irlandais et chemin des Moulins.

Détour ouest : via chemin des Moulins / rue Riverside, tournebride sous l'autoroute, chemin des Moulins et les rues des Irlandais, Bridge et Wellington.

Maintien de deux voies en direction ouest et d'une seule voie en direction est sur l'A-10 entre la rue Wellington et le pont Victoria , de samedi 9 h à lundi 5 h

Note : travaux sous de la société Les ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

PROJET REM / ÎLE DES SŒURS

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-10 est (Bonaventure) entre la sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge) et l'Île des Sœurs

Détour : via boulevard Gaétan-Laberge et l'accès pour A-15 sud / Île des Sœurs / pont Samuel-De Champlain.

Sur l'A-15 sud, fermeture de la sortie 57-N (chemin de la Pointe Nord )

Détour : continuer sur le pont Samuel-De Champlain, faire demi-tour à la sortie 6 (R-132, boulevard Marie-Victorin), prendre le pont direction Montréal et sortie 58 / Île des Sœurs. Facultatif : en amont , via la sortie 57-S (boulevard de l'Île-des-Sœurs).

Sur l'Île des Sœurs, fermeture du boulevard de l'Île-des-Sœurs / chemin de la Pointe-Nord dans les deux directions entre les carrefours Alexander-Graham-Bell et Place du Commerce / chemin du Golf

Détour : via boulevard René-Lévesque.

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR).

PROJET TURCOT

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Sur la R-136 ouest, dans la sortie 1-S (A-15 sud, boulevard Décarie, rue Saint-Rémi, pont Samuel-De Champlain), fermeture de l'embranchement vers le boulevard Pullman et la rue Saint-Rémi

Détour : via A-15 sud, sortie 62 pour le boulevard De La Vérendrye ouest, avenue de l'Église, rue Saint-Patrick ouest, boulevard Monk, rue Notre-Dame Ouest en direction est et boulevard Pullman.

Fermeture de la rue Notre-Dame Ouest dans les deux directions entre le boulevard Monk et l'avenue de Carillon (sous les ponts d'étagement de l'A-15)

Détour : via chemin de la Côte-Saint-Paul.

AUTOROUTE 40

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Pointe-Claire , fermeture de la voie de desserte de l'A-40 ouest entre la sortie et l'entrée du boulevard Saint-Jean

Détour : via boulevard Saint-Jean, avenue Labrosse, avenue Revcon et boulevard Brunswick.

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

ÉCHANGEUR A-13 / A-40

De vendredi 21 h à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle menant de l'A-13 sud à l'A-40 est

Détour : via la voie de desserte.

AUTOROUTE 10

Samedi de 5 h à 22 h

À Brossard , fermeture partielle de 1 voie sur 3 de l'A-10 est entre la fin du pont Samuel-De Champlain et le boulevard Pelletier

Note : travaux sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

ÉCHANGEUR A-40 / A-640

À Charlemagne et à Terrebonne (arr. Lachenaie ), fermeture de la bretelle menant de l'A-40 ouest (sortie 96-O) à l'A-640 ouest, de dimanche 21 h et pour une durée d'environ deux semaines

Détour : via la sortie 96-E et faire demi-tour dans les bretelles de l'échangeur.

Note : sous la responsabilité de la Ville de Terrebonne, travaux d'urgence pour réparer une conduite d'aqueduc passant sous la bretelle. Voir le communiqué.

BOULEVARD PIE-IX - SRB

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture du boulevard Pie-IX en direction sud entre le boulevard Industriel et la rue Jarry

Détour : via le boulevard Saint-Michel ou l'avenue Papineau et boulevard Crémazie.

Note : projet du service rapide par bus (SRB), travaux sous la responsabilité conjointe de l'ARTM, de la Ville de Montréal et du ministère des Transports (MTQ)

À PRÉVOIR

À compter du 23 avril, reprise des travaux de réparation du pont Louis-Bisson (A-13) entre Montréal (arr. Pierrefonds - Roxboro ) et Laval , enjambant la rivière des Prairies. Les travaux avaient été interrompus pour la période hivernale





Le chantier sera de nouveau configuré de manière à maintenir un maximum de voies, notamment lors des périodes de pointe. Voir le communiqué pour le détail des phases des travaux

RAPPEL

Rond-point Dorval : à Dorval , fermeture complète de l'autoroute 20 dans les deux directions entre les sorties 56 (A-520, avenue Dorval ) et les entrées suivantes et de l'autoroute 520 en direction ouest entre la sortie 1-E (avenue Cardinal) et le rond-point Dorval jusqu'à mai 2021





Aussi, fermeture du rond-point Dorval sous les ponts d'étagement de l'autoroute 20. Les tronçons du rond-point permettant les mouvements est et ouest demeurent toutefois ouverts

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

