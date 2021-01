Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 22 au 25 janvier - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

AUTOROUTE 20

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Direction ouest

Fermeture complète de l'A-20 OUEST entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre (R-138)

Détours :

En provenance de A-15 NORD ou de la R-136 OUEST (A-720) : via la bretelle pour A-15 NORD (Décarie), sortie 70-O pour A-40 OUEST, sortie 65 pour A-520 OUEST, sortie 4 pour A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine, pont Honoré-Mercier) ou A-20 OUEST (vers Dorval).

En provenance de A-15 SUD (Décarie) : continuer, faire demi-tour à la sortie 62 (boulevard De La Vérendrye), A-15 NORD et suivre le détour principal.

Fermetures par défaut

Échangeur Turcot

La bretelle menant de la R-136 OUEST (A-720) à l'A-20 OUEST ( Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )

, pont Honoré- , )

La bretelle menant de l'A-15 NORD à l'A-20 OUEST ( Lachine , Dorval )

, )

La bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie) à l'A-20 OUEST

Détour : demi-tour à la sortie 62 (boulevard De La Vérendrye), voir détour principal.

Facultatif : les usagers en provenance de l'A-40 OUEST ou de Laval via A-15 SUD (des Laurentides) peuvent continuer directement à la sortie 65 (A-520 OUEST).

Échangeur Angrignon

L'entrée du boulevard Pullman

Détour : via rue Notre-Dame Ouest et suivre les détours suivants.

L'entrée du boulevard Angrignon

Détour : via le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue et suivre les détours suivants.

L'entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue

Détour A-20 OUEST : sur le boulevard en direction :

OUEST : via rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre nord (camions, demi-tour en direction sud à l'endroit habituel avant le canal de Lachine), rue Richmond et entrée de la 1re Avenue pour A-20 OUEST.

EST : via rue Saint-Jacques / chemin Avon et rue Richmond / boulevard Montréal-Toronto.

Détour pont Honoré-Mercier : via rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre / Dollard, rue Saint-Patrick, rue Clément et R-138 OUEST.

Camions : via avenue Saint-Pierre sud (demi-tour à l'endroit habituel), avenue Saint-Pierre nord, rue Richmond, boulevard Montréal-Toronto, faire demi-tour à la 1re Avenue et bretelle pour R-138 OUEST.

Vers rue Richmond : à partir de rue Notre-Dame Ouest, via avenue Saint-Pierre nord, rue Saint-Jacques est, avenue Vincent et rue Elm et à partir du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue est, via rue Saint-Jacques, avenue Ouellette et rue Camille.

Direction est

Fermeture partielle de 1 voie sur 3 de l'A-20 EST entre les boulevards de Sainte-Anne-de-Bellevue et Angrignon (sortie 65)

et Angrignon (sortie 65) Fermeture de la voie réservée de l'A-20 / R- 136 EST entre les échangeurs Saint-Pierre et Turcot

ÉCHANGEUR TURCOT

De vendredi 22 h à lundi 5 h

La bretelle menant de l'A-15 NORD à la R- 136 EST (A-720), vers le centre-ville

Détour : via la bretelle pour A-15 NORD (Décarie), faire demi-tour à la sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc) et A-15 SUD.

A-40 / PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES

De vendredi 20 h 30 à lundi 5 h

Sur le pont en direction ouest, entre Senneville et Vaudreuil-Dorion , fermeture partielle de 2 voies sur 3

Détour, camions seulement : en amont, via la sortie 41 pour le boulevard des Anciens-Combattants, A-20 OUEST, sortie 29 pour A-30 OUEST et A-40 OUEST.

ÉCHANGEUR A-10 / R-132 / PONT SAMUEL-DE-CHAMPLAIN

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Brossard , fermeture complète de la R-132 OUEST entre la sortie 75 (pont Samuel-De Champlain , Montréal, A-10 EST, Sherbrooke ) et l'entrée suivante

Détour : via le boulevard Marie-Victorin.

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur la R- 132 EST à la hauteur du pont Samuel-De Champlain

Note : travaux sous la responsabilité du groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

Sur le pont Samuel-De Champlain , fermeture partielle de 2 voies sur 3 :

Samedi de 6 h à 20 h, en direction de Montréal

Dimanche de 6 h à 20 h, en direction de la Rive-Sud

RAPPELS

Rond-point Dorval : à Dorval , fermeture complète de l'autoroute 20 dans les deux directions entre les sorties 56 (A-520, avenue Dorval ) et les entrées suivantes et de l'autoroute 520 en direction ouest entre la sortie 1-E (avenue Cardinal) et le rond-point Dorval jusqu'au printemps 2021

Aussi, fermeture du rond-point Dorval sous les ponts d'étagement de l'autoroute 20. Les tronçons du rond-point permettant les mouvements est et ouest demeurent toutefois ouverts

Pont Pie-IX / R-125 : une seule voie disponible par direction en tout temps (pas de gestion dynamique des voies pendant les heures de pointe), jusqu'au 8 février

: une seule voie disponible par direction en tout temps (pas de gestion dynamique des voies pendant les heures de pointe), R- 136 EST (vers le centre-ville) : fermeture de la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques ) en tout temps jusqu'au printemps 2022. Détour via la sortie 6 (rue Berri, boulevard Saint-Laurent ) ou en amont via les sorties 2 (avenue Atwater ) ou 3 (rue Guy, centre-ville)

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

