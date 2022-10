PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 21 AU 24 OCTOBRE - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

RAPPEL - Dès le 31 octobre 2022, la fermeture de 3 voies sur 6 est planifiée dans le tunnel Louis-Hippolyte--La Fontaine. Ainsi, une seule voie sera ouverte en direction de la Rive-Sud et deux en direction de Montréal jusqu'en novembre 2025. Les usagers de la route sont invités dès maintenant à opter pour un plan B au voiturage en solo, en adoptant notamment le transport collectif.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-H.-LA FONTAINE

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Entre Longueuil et Montréal, fermeture complète de l'A-25 nord entre la sortie 90 (R-132, La Prairie , Varennes ) sur l'A-20 ouest et l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine .

Détour : via A-20 / R-132 ouest, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier, sortie pour avenue De Lorimier sud, les rues Notre-Dame Est, Curatteau et De Boucherville. Pour les camions, sur la rue Notre-Dame, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Fermetures par défaut : à compter de vendredi 21 h

Les bretelles menant de la R-132 est et ouest (sorties 89-N) à l'A-25 nord. Détour en direction est, via la sortie 18 ( boulevard De Montarville ) et R-132 ouest / détour principal

L'entrée de la rue De Boucherville nord

Note : circulation locale seulement sur l'A-25 nord, entre les entrées du boulevard Marie-Victorin et la sortie 1 (Île Charron).

À PRÉVOIR : Durant la semaine du 24 octobre, seulement deux voies par direction seront ouvertes à la circulation dans le tunnel. À noter que la circulation des véhicules hors normes sera interdite en direction nord à compter du lundi 24 octobre, jusqu'en 2025 .

AUTOROUTE 40 (dans l'ouest de l'île)

Samedi, de 8 h à 23 h

Fermeture complète de l'A-40 est, entre la sortie 44 (boulevard Morgan) et l'entrée suivante.

Détour : voie de desserte.

De samedi 23 h à lundi 5 h

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur l'A-40 est, entre la sortie 44 (boulevard Morgan) et l'entrée suivante.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Dans l'échangeur, fermeture complète de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 ouest / aéroport.

Détour : via la bretelle pour l'A-20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint--Jacques), rue Notre-Dame ouest, boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue et bretelle pour A-20 ouest.

R-138 : en direction est, entre la rue Clément et l'échangeur, fermeture partielle de 2 voies sur 3, de samedi 7 h à dimanche 23 h.

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Clément, de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Détour : via avenue Lafleur / rue Elmslie et avenue Dollard. En direction A-20 ouest, continuer avenue Saint-Pierre / rue Richmond et entrée 1re Avenue.

ÉCHANGEUR A-13 / A-640

De vendredi 21 h à lundi 5 h

À Boisbriand , fermeture complète de la bretelle menant de l'A-640 ouest à l'A-13 sud.

Détour : continuer sur l'autoroute A-640 en direction ouest et demi-tour à la sortie 16 (25e Avenue).

AUTOROUTE 13

De vendredi 21 h à samedi 11 h

À Montréal, fermeture partielle de 2 voies sur 4 sur l'A-13 nord, à la hauteur du chemin du Bois-Franc .

De samedi 13 h à dimanche 13 h

À Montréal, fermeture partielle de 1 voie sur 4 sur l'A-13 nord, à la hauteur du chemin du Bois-Franc .

À PRÉVOIR

À Montréal ( arr. Le Sud-Ouest ), fermeture complète de la rue des Irlandais en direction ouest et de la rue Bridge en direction nord entre les rues des Irlandais et Mill (maintien d'une voie en direction sud), de samedi 7 h à dimanche 17 h.



Note : travaux d'Hydro-Québec.

Note : travaux de réhabilitation d'aqueduc, sous la responsabilité de la Cité de Dorval .

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

