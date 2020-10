Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 2 au 5 octobre - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

Turcot, ça roule! : dès lundi 5 h, ouverture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de l'A-15 NORD à la R-136 / A-720 EST vers le centre-ville.

ÉCHANGEUR AUTOROUTES 13 ET 40

Fermeture complète de l'A-13 SUD entre la sortie 6 (A-40) et l'entrée suivante, de vendredi 23 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A-40 OUEST, faire demi-tour à la sortie pour les boulevards Hymus / Alfred-Nobel et voie de desserte est.

Note : samedi de 4 h à 23 h, l'A-13 SUD sera fermée jusqu'à l'entrée de l'A-520 OUEST. Détour via la bretelle pour l'A-40 EST, continuer jusqu'à la sortie 65 pour l'A-520 OUEST et sortie 4 pour l'A-13 SUD / Lachine.

Fermetures par défaut

La bretelle menant de l'A-40 OUEST à l'A-13 SUD (vers Lachine , Dorval ), de vendredi 22 h 30 à lundi 5 h

Détour : continuer sur la voie de desserte, faire demi-tour à la sortie pour les boulevards Hymus / Alfred-Nobel, voie de desserte est et suivre le détour principal.

La bretelle menant de l'A-40 EST à l'A-13 SUD (vers Lachine , Dorval ), samedi de 4 h à 23 h

Détour : continuer sur la voie de desserte jusqu'à l'A-520 OUEST et sortie 4 pour l'A-13 SUD.

Fermeture complète de l'A-13 NORD entre la sortie 6 (A-40) et l'entrée suivante, de vendredi 23 h 59 à samedi 15 h

Détour : via la bretelle pour la voie de desserte A-40 EST, faire demi-tour au boulevard Cavendish et voie de desserte ouest et A-40 OUEST.

Dans l'échangeur, fermeture complète de l'A-40 EST et OUEST et de ses voies de dessertes, de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

Note : pour ce secteur, les fermetures de l'autoroute 40 (est et ouest) et des voies de desserte (est et ouest) ne se feront pas simultanément. Les détours seront balisés par une signalisation temporaire.

AUTOROUTE 20

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-20 OUEST entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre

Détour : via la bretelle pour l'A-15 SUD, faire demi-tour à la sortie 62 (boulevard De La Vérendrye), A-15 NORD, continuer jusqu'à l'échangeur Décarie, bretelle pour l'A-40 OUEST, sortie 65 pour l'A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine, pont Honoré-Mercier) ou A-20 OUEST (vers Dorval).

Note : de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h et de samedi 23 h 59 à dimanche 8 h, fermeture de l'A-15 NORD à la sortie 69 (rue Jean-Talon). Détour additionnel via le boulevard Décarie nord, chemin de la Côte-de-Liesse Est, faire demi-tour au tournebride (avant chemin Lucerne / avenue Sainte-Croix), voie de desserte ouest jusqu'à l'A-520 OUEST et reprendre le détour principal.

Fermetures par défaut

Échangeur Turcot

La bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie) à l'A-20 OUEST (vers Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )

Détour : via la bretelle pour l'A-15 SUD et suivre le détour principal à la sortie 62 (boulevard De La Vérendrye).

Note : pour les usagers en provenance de Laval (A-15 SUD des Laurentides) et de l'A-40 OUEST et en direction de l'A-20 OUEST, continuer directement à la sortie 65 (A-520 OUEST).

La bretelle menant de l'A-15 NORD à l'A-20 OUEST (vers Lachine , Dorval )

Détour : voir le détour principal.

Les bretelles menant de l'A-720 / R-136 OUEST à l'A-15 NORD (Décarie) et à l'A-20 OUEST (vers Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )

Détour : voir le détour principal.

Échangeur Angrignon

L'entrée en provenance du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue (R-138)

Détour : via rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre nord (pour les camions, avenue Saint-Pierre sud et faire le demi-tour à l'endroit habituel), rue Richmond et A-20 OUEST via l'entrée de la 1re Avenue.

Pont Honoré-Mercier : via rue Notre-Dame Ouest en direction est, boulevard Angrignon sud, les rues Cordner, Senkus, Saint-Patrick et Clément et R-138 OUEST.

Rue Richmond : via avenue Saint-Pierre nord, rue Saint-Jacques est, avenue Vincent et rue Elm.

L'entrée en provenance du boulevard Angrignon

Détour : suivre les détours précédents.

ROUTE 136 / AUTOROUTE 720 (VILLE-MARIE)

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de la R-136 / A- 720 EST (vers le centre-ville), entre l'échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie

Détour : en provenance de l'A-20 EST ou de l'A-15 SUD (Décarie), via la bretelle pour l'A-15 SUD, sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge) pour l'A-10 OUEST (Bonaventure) et boulevard Robert-Bourassa.

Échangeur Turcot

Fermeture par défaut des bretelles menant de l'A-15 SUD (Décarie) et de l'A-20 EST à la R-136 / A- 720 EST (centre-ville)

AUTOROUTE 10 (BONAVENTURE)

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-10 EST (vers le pont Samuel-De Champlain ) entre la rue Wellington et l'Île des Sœurs

Détour : via les rues Wellington, Bridge, des Irlandais, chemin des Moulins, rue Carrie-Derrick, boulevard Gaétan-Laberge et A-15 SUD.

Note : travaux de pavage et de marquage, sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

ÉCHANGEUR A-10 / R-132 / PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Brossard , fermeture complète de la R- 132 EST et OUEST, entre les sorties pour le pont Samuel-De Champlain (sortie 53 en direction est et sortie 75 en direction ouest) et les entrées suivantes

Détour : via le boulevard Marie-Victorin.

Note : au cours de la semaine du 5 octobre, la R-132 sera partiellement entravée dans les deux directions sous le pont Samuel-De Champlain.

Les bretelles menant de la R- 132 EST et OUEST au pont Samuel-De Champlain / Montréal

Détour, direction est : via les boulevards Simard, Lapinière et Taschereau.

Détour, direction ouest : faire demi-tour au boulevard de Rome, boulevard Marie-Victorin est et suivre le détour précédent.

Facultatif : en amont , via la sortie 76 pour le boulevard Simard

Sur l'A-10 OUEST (des Cantons-de-l'Est), fermeture de la sortie 6 (R-132, La Prairie , Longueuil, boulevard Marie-Victorin)

Détour : continuer sur le pont Samuel-De Champlain, faire demi-tour à la sortie 58 (Île-des-Sœurs), reprendre le pont et sortie 6.

Facultatif : en amont , via la sortie 8 (boulevard Taschereau)

AUTOROUTE DÉCARIE

Fermeture de l'A-15 NORD entre la sortie 69 ( rue Jean-Talon ) et l'échangeur selon l'horaire suivant :

) et l'échangeur selon l'horaire suivant : De vendredi 23 h 59 à samedi 7 h



De samedi 23 h 59 à dimanche 8 h

Détour : via le boulevard Décarie nord et chemin de la Côte-de-Liesse Est. Pour les usagers en direction de l'A-40 OUEST, de l'A-520 OUEST ou du boulevard Marcel-Laurin, sur le chemin de la Côte-de-Liesse, faire demi-tour au tournebride avant chemin Lucerne / avenue Sainte-Croix.

Fermetures par défaut

L'entrée de la rue Jean-Talon et dans l'échangeur, les bretelles vers l'A-40 EST et OUEST et vers la R-117 NORD / boulevard Marcel-Laurin

PROJET SRB PIE-IX

De vendredi 23 h à dimanche 8 h

Sur le boulevard Saint-Martin , entre la R- 125 et le boulevard Vanier , circulation à contresens sur la chaussée ouest, 1 voie par direction

Fermetures par défaut

Sur la R-125 NORD, la sortie pour le boulevard Saint-Martin et l'entrée du boulevard

Détour, sortie : continuer et faire demi-tour dans l'échangeur A-440.

Détour, entrée : en direction est, via les boulevards Vanier et de la Concorde et en direction ouest, via A-19 NORD et A-440 EST.

RAPPEL : travaux de réfection du pont Pie-IX en direction sud et circulation à contresens sur le pont en direction nord - 1 voie par direction - jusqu'à la fin 2021.

AUTRES

Sur l'A-20 OUEST (du Souvenir), dans la sortie 60 (A-13 NORD, 32e Avenue), fermeture de l'accès pour la 32e Avenue, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via l'A-13 NORD, faire demi-tour à la sortie 2 (rue Hickmore, rue Louis-A.-Amos) et A-13 SUD.

Note : dans la sortie 60, fermeture partielle de 1 voie sur 2

Sur l'A- 720 EST ( Ville-Marie ), fermeture de la sortie 6 (boulevard Saint-Laurent , rue Berri), de samedi 1 h à lundi 5 h

Détour : via la sortie 7 (avenue Papineau, pont Jacques-Cartier), rue Panet et avenue Viger.

Projet Turcot - fermeture de la rue Rose-de- Lima entre les rues Saint-Antoine Ouest et Saint-Jacques , de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : continuer et faire demi-tour avant rue De Courcelles.

À L'Assomption, sur la R-341 (montée de l'Épiphanie), fermeture du pont Bailleul enjambant la rivière L'Assomption, de vendredi 22 h 30 à lundi 5 h 30

Détour, direction nord : via rang du Bas-de-L'Assomption Sud, rue du Pont et rue Saint-Étienne.

Direction nord : via rang du Bas-de-L'Assomption Nord, boulevard de l'Ange-Gardien et R-343 SUD.

Note : pour les usagers en provenance de l'A-40 Est et OUEST, via la R-343 NORD (montée de l'Épiphanie).

À Prévost sur la R-117 NORD et SUD, fermeture partielle de 1 voie sur 2 entre la rue des Sorbiers et le boulevard du Clos-Prévostois, de vendredi 7 h à lundi 17 h

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

Liens connexes :

Mobilité Montréal

Échangeur Turcot

PJCCI

SSL

Réseau express métropolitain

Accédez à la section Médias du site Web Turcot et à la section Circulation du site Web du pont Samuel-De Champlain pour consulter les plus récents visuels et communiqués.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Sources et renseignements : Ministère des Transports, Direction des communications, Tél. : 514 873-5600; Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc., Claudia Carbonneau, Bureau : 450 651-8771, poste 2533, Cellulaire : 514 236-4093, [email protected]; Signature sur le Saint-Laurent, Benoît Chamontin, Tél. : 514 451-2165

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca