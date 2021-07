Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 2 au 5 juillet - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

AUTOROUTE 25

De vendredi 22 h 30 à lundi 5 h

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 de l'A-25 nord entre les rues Hochelaga et Sherbrooke

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30

La sortie 5 ( rue Sherbrooke, boulevard Yves-Prévost ). Détour via la sortie 7 ( boulevard Wilfrid-Pelletier ), boulevard Louis-H.-La Fontaine (sous les bretelles de l'échangeur Anjou ) et A-25 sud.

). Détour via la sortie 7 ( ), boulevard Louis-H.-La Fontaine (sous les bretelles de l'échangeur ) et A-25 sud.

L'avenue Souligny en direction est à la sortie pour A-25 sud. Détour via A-25 sud, sortie 3 pour rue Notre-Dame en direction est et rue Curatteau (vers A-25 nord) ou rue Honoré-Beaugrand (vers avenue Souligny est).

Note : secteur à éviter - risque de congestion dans le tunnel Louis-H.-La Fontaine.

ÉCHANGEUR TURCOT

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermetures complètes des bretelles menant de l'A-15 nord et de l'A-15 sud (Décarie) à la R-136 est / centre-ville

Détour : dans les deux cas, via la bretelle pour A-20 ouest, faire demi-tour à la sortie 65 (boulevard Angrignon) et A-20 est.

Fermeture complète de la bretelle menant du boulevard Pullman à la R-136 est / centre-ville

Détour : en direction est, via les rues Saint-Jacques et de la Cathédrale et en direction ouest, via la rue Notre-Dame Ouest et accès pour A-20 est.

PONT HONORÉ-MERCIER

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Kahnawake , fermeture complète de la bretelle menant de la R-132 ouest (en provenance de La Prairie ) au pont (R-138 est / Montréal)

Détour : via la bretelle R-138 ouest vers Châteauguay et faire demi-tour à la hauteur du chemin Blind Lady's Hill.

Note : sur la R-132 ouest en amont de la bretelle, fermeture de 1 voie sur 2 pour canaliser la circulation vers le chemin de détour. Travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-20 ouest (sortie 63) à la R-138 ouest / pont Honoré- Mercier

Détour : dans la sortie 63, via l'embranchement vers 1re Avenue, y faire demi-tour, boulevard Montréal-Toronto et bretelle pour R-138 ouest.

AUTOROUTE 520

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent ) et à Ville Mont-Royal , fermeture partielle de 1 voie sur 2 de l'A-520 est à la hauteur de la sortie 7 (chemin Darnley )

Fermeture par défaut : la sortie 7. Détour : continuer vers voie de desserte A-40 ouest, boulevard Cavendish sud et chemin Dalton.

Note : en direction ouest, fermeture partielle de 1 voie sur 2 au début de l'autoroute, à la hauteur de la sortie boulevard Cavendish, de samedi 22 h à lundi 5 h.

AUTOROUTE 30

Vendredi, samedi et dimanche

De 20 h à 6 h le lendemain

À Beauharnois , fermeture complète de l'A-30 est, entre la sortie 13 (A-530) et l'entrée de la R-236, incluant le pont Madeleine Parent enjambant le canal de Beauharnois

Détour : à la fin du pont Serge-Marcil, via la sortie 13 pour A-530 ouest, sortie 9 (boulevard Pie-XII, Saint-Louis-de-Gonzague), boulevard Pie-XII nord, R-132 est (boulevard Hébert / boulevard de Melocheville) et continuer jusqu'à la R-236 ouest (boulevard de l'Énergie). Pour les usagers en provenance du boulevard Monseigneur-Langlois (R-201) / A-530 est, détour à la sortie 9.

Camions : dans la sortie 9, via le boulevard Pie-XII sud / rue du Pont et R-236 est.

Fermeture par défaut : l'entrée du chemin du Canal.

Note : les travaux pourront être reportés si les conditions météorologiques ne sont pas favorables.

RAPPEL

Pont Pierre-Laporte à Québec : depuis le 27 juin et jusqu'au 7 juillet, travaux majeurs de réfection sur le tablier du pont, une seule voie par direction en tout temps pendant toute la durée des travaux. À noter qu'une seconde phase de travaux est prévue du 8 au 18 août.

Une forte congestion est anticipée de part et d'autre des ponts Pierre-Laporte et de Québec. Les usagers du réseau routier sont invités à adapter leur itinéraire et à consulter Québec 511 avant de prendre la route. Pour les déplacements entre Montréal et Québec, l'autoroute 40 est à privilégier.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Relations avec les médias, Direction des communications, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724; Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc., Claudia Carbonneau, Bureau : 450 651-8771, poste 2533, Cellulaire : 514 236-4093, [email protected]

