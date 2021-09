Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 1er au 4 octobre entraves majeures sur le réseau autoroutier

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-H.-LA FONTAINE

Direction nord

De samedi 0 h 30 à lundi 5 h

Entre Longueuil et Montréal, fermeture complète de l'A-25 nord entre la sortie 90 (R-132, La Prairie , Varennes ) sur l'A-20 ouest et l'entrée des rues Notre-Dame Est / Curatteau, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via A-20 / R-132 ouest, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier, la sortie pour avenue De Lorimier sud, rue Notre-Dame, rue Dickson et avenue Souligny. Pour les camions, sur la rue Notre-Dame, via le boulevard Pie-IX et la rue Sherbrooke.

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30, vendredi

Sur la Rive-Sud

Les bretelles menant de la R-132 est et ouest (les sorties 89-N) à l'A-25 nord. Détour en direction est via la sortie 18 ( boulevard de Montarville ) et R-132 ouest / détour principal.

Les entrées du boulevard Marie-Victorin est et ouest. Détour en direction ouest via A-20 est, faire demi-tour à la sortie 92 ( boulevard de Mortagne ) et A 20 ouest / détour principal.

L'entrée de la rue de l'Île-Charron. Détour via A-25 sud / R-132 ouest.

Accès à l'île Charron (chemin balisé) via l'entrée en provenance du boulevard Marie-Victorin.

Direction sud

À Montréal, fermeture partielle de l'A-25 sud entre l'avenue Souligny et le tunnel, selon les configurations et horaires suivants

Fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 22 h 30 à samedi 7 h 30





Fermeture de 1 voie sur 3, de samedi 7 h 30 à dimanche 22 h





Fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Note : secteur à éviter - risques de congestion durant le jour en direction nord et sud.

Travaux sous la responsabilité de Renouveau La Fontaine (RLF). Pour en savoir plus sur les travaux de réfection majeure du tunnel et sur les mesures d'atténuations, voir la page web du projet.

AUTOROUTE 40 - MÉTROPOLITAINE

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-40 ouest entre les échangeurs des Laurentides et Décarie, de la sortie 70 (A-15 nord, R-117, Laval , chemin Rockland , boulevard Marcel-Laurin) à l'entrée à la hauteur du boulevard Cavendish

Détour : via la voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse). Pour les usagers en direction A-15 sud (Décarie) / pont Samuel-De Champlain, sur la voie de desserte au niveau de l'échangeur Décarie, faire demi-tour au chemin Devonshire, chemin de la Côte-de-Liesse est et boulevard Décarie.

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30

Échangeur des Laurentides, la bretelle menant de l'A-15 sud à l'A-40 ouest



L'entrée de la rue Stinson



Échangeur Décarie, la bretelle menant de l'A-15 nord à l'A-40 ouest. Détour via la bretelle pour A-520 ouest / voie de desserte

Note : secteur à éviter - risques de congestion. Le Ministère recommande les itinéraires facultatifs empruntant les autoroutes 20 et 30 ou l'autoroute 440.

ROUTE 136 ET TUNNEL VILLE-MARIE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Dans l'échangeur Turcot, fermeture de la bretelle menant de l'A-20 est à la R-136 est (centre-ville)

Détour : via la bretelle pour A-15 sud, sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge, Montréal centre-ville) et l'embranchement pour A-10 ouest (Bonaventure) et boulevard Robert-Bourassa.

Fermeture complète de la R-136 est entre la sortie 2 (avenue Atwater ) et l'entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame dans le tunnel Ville-Marie

Détour : via les rues Saint-Jacques et de la Cathédrale.

VOIE DE DESSERTE A-40 - BOULEVARD MÉTROPOLITAIN

De vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

Fermeture complète de la voie de desserte de l'A-40 (Métropolitaine) en direction est entre les ponts d'étagement de la rue du Champ-d'Eau et du boulevard des Galeries-d' Anjou

Détour : via avenue des Halles et rue Jean-Talon Est.

Fermetures par défaut :

À compter de 21 h, l'entrée de la rue du Champ-d'Eau pour la voie de desserte. Détour via rue Pascal-Gagnon, voie de desserte ouest, boulevard Langelier et rue Jean-Talon Est.



Avenue des Halles, entre les rues Bélanger et Jean-Talon Est, circulation locale seulement.

Note : risque de congestion dans le secteur. Voir le communiqué.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-20 ouest (sortie 63) à la R-138 ouest / pont Honoré- Mercier

Détour : dans la sortie 63, via l'embranchement vers la 1re Avenue, y faire demi-tour, boulevard Montréal-Toronto et bretelle pour R-138 ouest.

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la bretelle menant de l'A-20 est (sortie 63) à la R-138 ouest / pont Honoré- Mercier

AUTOROUTE 40 - PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES

Direction ouest

De vendredi 22 h à samedi 7 h 30

De samedi 22 h à dimanche 8 h 30

Entre Senneville (île de Montréal) et Vaudreuil-Dorion , fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes en direction ouest

Détour : via la sortie 41 pour boulevard des Anciens-Combattants sud, A-20 ouest et sortie 29 pour A-30 ouest / A-40 ouest.

Direction est

De vendredi 22 h à samedi 7 h 30

Entre Vaudreuil-Dorion et Senneville (île de Montréal), sur le pont de l'Île-aux-Tourtes en direction est, fermeture partielle de 2 voies sur 3 (gauche et centre)

Circulation interdite aux camions

Détour, camions seulement : en amont du pont, via la bretelle pour A-30 est, sortie 5 pour A-20 est et sortie 39 pour boulevard des Anciens-Combattants nord.

AUTRES

À Montréal (arr. Montréal-Nord) : projet de réfection du pont Pie-IX

Fermeture du boulevard Gouin dans les deux directions sous le pont Pie-IX, entre les avenues Gariépy et Saint-Julien, du lundi 4 octobre à 7 h au vendredi 8 octobre à 19 h.

Détour : en direction est, en amont, via les boulevards Saint-Vital et Henri-Bourassa, avenue Saint-Julien, rue d'Amos et avenue Garon et en direction ouest via avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa et avenue Gariépy

Note : installation de poutres sous le pont, les travaux seront réalisés de 7 h à 19 h.

À Montréal (arr. Saint-Léonard), sur le boulevard Métropolitain en direction est (voie de desserte A-40), fermeture du tronçon entre le boulevard Viau et la rue Millet, samedi de 7 h à 17 h

Détour : via la sortie boulevard Viau.

Note : ralentissement à prévoir (feux de circulation à l'intersection boulevard Viau). Travaux sous la responsabilité d'Energir.

À Montréal (arr. LaSalle , Le Sud-Ouest), fermeture des boulevards Angrignon / des Trinitaires en direction sud entre le boulevard Newman et l'avenue Irwin, samedi et dimanche de 7 h à 17 h

Détour : via rue Allard.

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

