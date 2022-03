PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE, DU 1ER AU 4 AVRIL - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Direction sud

De samedi 0 h 30 à lundi 5 h

Entre Montréal et Longueuil , fermeture complète de l'A-25 sud entre la sortie 4 (Montréal, centre-ville) et l'Île Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via avenue Souligny, rue Dickson sud, rue Notre-Dame, boulevard René-Lévesque, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier.

Camions (plus de 4,25 m.) : via rue Dickson nord, rue Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX et rue Notre-Dame.

L'entrée de l'avenue Souligny Est pour l'autoroute 25 en direction sud demeurera ouverte. Les usagers seront redirigés vers la sortie n° 3 - Rue Notre-Dame / Rue Hochelaga en direction de la rue Notre-Dame Est pour suivre le détour principal, vers le pont Jacques-Cartier.

L'entrée de la rue de l'Île-Charron pour l'autoroute 25 en direction sud demeurera ouverte.

Rappel : entraves de longue durée jusqu'à la fin de 2022









Fermeture partielle d'une voie sur trois sur l'A-25 en direction sud, entre la rue Sherbrooke et l'île Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

et l'île Charron,



Déviation de la circulation au niveau de la bretelle menant de l'avenue Souligny en direction est à l'A-25 en direction sud. À noter que les usagers doivent garder la gauche pour emprunter la bretelle plutôt que la droite.

Note : la vitesse est réduite dans le secteur des travaux. Les usagers sont invités à adapter leur conduite pour leur sécurité et celles des travailleurs.

Pour consulter la page Web du projet.

Rappel : plusieurs entraves de longue durée sont en vigueur dans les secteurs de l'autoroute 25, du tunnel et de l'avenue Souligny jusqu'à la fin de 2022. Consultez la section « chantier » du site Web du projet.

Si les conditions météorologiques le permettent, des fermetures complètes de nuit du tunnel en direction de la Rive-Sud pourraient avoir lieu, du lundi au jeudi, dans les semaines à venir.

Mesures d'atténuation en transport collectif : de nombreuses mesures ont été mises en place afin de faciliter les déplacements des citoyens durant la réfection majeure du tunnel. Consultez la section « Info citoyens » du site Web du projet.

AUTOROUTE 13

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-13 nord entre la sortie no 2 - Rue Louis-A.-Amos/Rue Hickmore et l'entrée en provenance de l'autoroute 520 en direction ouest







Fermeture complète de l'A-13 sud entre la sortie no 6 - Québec/ Ottawa / Gatineau et l'entrée en provenance de la rue Courval

Fermetures par défaut : à compter de vendredi 21 h















Bretelle menant de l'A-520 ouest vers l'A-13 sud







Bretelles menant de l'A-520 est vers l'A-13 nord et sud







Entrée de l'A-13 nord en provenance de la rue Courval

Détour en direction nord : Sortie no 2 - Rue Louis-A.-Amos/Rue Hickmore, rue Courval en direction nord, rue Hickmore en direction est, montée de Liesse en direction nord, chemin de la Côte-de-Liesse en direction ouest, entrée de l'A-13 nord.

Détour en direction sud : A-40 est, A-520 ouest, sortie no 2 - 43e Avenue/55e Avenue, avenue Riddle en direction nord, avenue Ryan en direction ouest, 43e avenue en direction sud, rue Joseph-Dubreuil en direction ouest, 46e Avenue en direction nord, chemin de la Côte-de-Liesse direction en direction est, 32e Avenue en direction sud, rue Louis-A.-Amos en direction est, rue Courval en direction sud, entrée de l'A-13 sud.

Note : Pour l'installation d'une passerelle temporaire dans le cadre du projet de reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520 au-dessus de l'autoroute 13, ainsi que les projets de réparation du tunnel de Liesse et du pont d'étagement des rues Louis-A.-Amos et Hickmore.

Rappel







Fermeture complète de longue durée de la 23e Avenue entre les rues Louis-A.-Amos/Hickmore et le chemin de la Côte-de-Liesse en direction est. Une circulation locale est permise sur le segment fermé, mais il n'y a aucun accès à destination ou en provenance de la voie de desserte de l'autoroute 520 en direction est.

De vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

De samedi 23 h 59 à dimanche 8 h

De dimanche 23 h 59 à lundi 5 h (réserve)

Fermeture complète de l'A-13 nord prolongée jusqu'à l'A-40

Fermeture par défaut : bretelle menant de l'A-520 ouest à l'A-13 nord.

Détour : avenue Riddle en direction nord, avenue Ryan en direction ouest, 43e avenue en direction sud, rue Joseph-Dubreuil en direction ouest, 46e Avenue en direction nord, chemin de la Côte-de-Liesse direction en direction est, A-520 est, A-40 ouest et bretelle pour A-13 nord.

À noter : le détour de la fermeture complète de l'A-13 Nord à la hauteur de la sortie 2 (rue Hickmore) sera ajusté, la nuit, via rue Hickmore en direction est, montée de Liesse en direction nord, chemin de la Côte-de-Liesse direction en direction est, A-520 est, A-40 ouest et bretelle pour A-13 nord.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-20 en direction est (sortie 63) à la R-138 en direction ouest / pont Honoré- Mercier

Détour : continuer jusqu'à la sortie 65 (rue Saint-Jacques, boulevard Angrignon) et demi-tour via le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Fermeture par défaut : à compter de 23 h 30













L'entrée de la 1re Avenue / boulevard Montréal- Toronto pour la R-138 ouest. Détour : via l'entrée suivante pour A-20 est et demi-tour à la sortie 65.

Entrave partielle : à compter de 23 h













Fermeture partielle de 1 voie sur 3 sur l'A-20 en direction est entre la sortie 62 (1re Avenue) et l'échangeur.

De vendredi 23 h 59 à samedi 9 h

De samedi 21 h à dimanche 10 h

De dimanche 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle de sortie no 2 (Rue Clément/Rue St-Patrick) de la R-138 ouest

Détour : continuer sur le pont Honoré-Mercier vers la Rive-Sud, utiliser la bretelle vers la R-138/R-132 ouest, prendre la première sortie pour la R-207, tourner à gauche, prendre la bretelle vers Montréal, retour sur la route 138/pont Honoré-Mercier vers Montréal.

PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Samedi, de 5 h à 15 h

Dimanche, de 5 h à 15 h

En direction de Montréal, fermeture des voies de gauche et centre (circulation voie de droite et accotement)

Note : pour des travaux de SSLC

À PRÉVOIR

Entraves sur le réseau municipal de la Ville de Montréal durant la fin de semaine :



Boulevard Décarie, en direction nord, entre les avenues Isabella et Lacombe - fermeture complète de samedi 7 h à dimanche 23 h 59

- fermeture complète de

Rue Notre-Dame à la hauteur de la rue Dickson - circulation à contresens (une voie ouverte) de vendredi 22 h à samedi 5 h

à la hauteur de la rue Dickson - circulation à contresens (une voie ouverte) de

Boulevard de Maisonneuve, en direction ouest, entre la rue Dorion et l'avenue Papineau - Maintien d'une voie de samedi 7 h à dimanche 19 h

et l'avenue Papineau - Maintien d'une voie de

Rue Sherbrooke , en direction ouest, entre l'avenue De Lorimier et la rue de Bordeaux - Maintien de 2 voies de samedi 7 h à dimanche 19 h

, en direction ouest, entre l'avenue De Lorimier et la rue de - Maintien de 2 voies de

Rue Sherbrooke , en direction est, entre les avenues Papineau et De Lorimier - Maintien d'une voie de samedi 7 h à dimanche 19 h







, en direction est, entre les avenues Papineau et De Lorimier - Maintien d'une voie de Rappel pont Victoria : des travaux en cours occasionnent la fermeture de la voie amont (du côté du pont Samuel-De Champlain ) jusqu'au mois de septembre. La circulation sur la voie unique, tous les jours de la semaine, se fait selon l'horaire suivant : en direction de Montréal, de 5 h à 13 h 30 et en direction de la Rive-Sud, de 13 h 30 à 5 h le lendemain.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

Liens connexes :

Mobilité Montréal

Renouveau La Fontaine (RLF)

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Relations avec les médias, Direction des communications, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724