Planifier ses déplacements durant la fin de semaine, du 19 au 22 novembre - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

ROUTE 136 / TUNNEL VILLE-MARIE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de la R-136 ouest entre la sortie 5 (boulevard Robert-Bourassa, A-10 est, pont Victoria , pont Samuel-De Champlain ), dans le tunnel Ville-Marie , et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Détour : dans la sortie 5 (garder la gauche), via l'embranchement pour A-10 est (Bonaventure) et sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge, A-15 nord, A-20 ouest).

Avenue Atwater : sur l'A-15 nord, via la sortie 61 (avenue Atwater) et pour les camions, via la bretelle pour la R-136 est et sortie 2 (avenue Atwater).

AUTOROUTE 20

De vendredi 20 h à lundi 5 h

À Dorval , fermeture complète de l'A-20 ouest entre la sortie 54 (boulevard Fénelon) et l'entrée suivante

Détour : via la sortie.

À PRÉVOIR

À Montréal (arr. Lachine ), fermeture de la bretelle menant de l'A-520 est à l'A-13 sud, de dimanche 21 h jusqu'au mardi 7 décembre

Détour : continuer sur la voie de desserte, montée de Liesse sud et rue Hickmore.

Note : travaux de réparation du mur de soutènement.

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture de la rue Saint-Antoine Ouest entre l'avenue Atwater et la rue Bel-Air, de vendredi 22 h à dimanche 19 h

Détour : via la rue Notre-Dame. Pour les usagers en provenance de l'avenue Atwater nord, via boulevard René-Lévesque et les rues Lucien-L'Allier et Saint-Antoine Ouest (suivre détour). Pour les camions, en amont via les rues Saint-Jacques, Peel et Notre-Dame.

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

À Laval , sur l'A-15 nord (des Laurentides), fermeture partielle de 1 voie sur 3 à la hauteur du boulevard Saint-Martin , de samedi 5 h à lundi 4 h

Note : fermeture par défaut de l'entrée de la voie de desserte à la hauteur du boulevard du Souvenir. Détour via l'entrée suivante.

Aussi, l'autoroute sera fermée complètement entre la sortie 8 (boulevard Saint-Martin) et l'entrée de l'A-440 de vendredi 23 h 30 à samedi 5 h

À Boucherville et à Sainte-Julie , fermeture partielle de 1 voie sur 3 sur l'A-20 est (Jean-Lesage) entre l'A-30 et la sortie 102 ( Saint-Amable , chemin du Fer-à-Cheval), de vendredi 22 h à lundi 5 h

Travaux sous la responsabilité de Renouveau La Fontaine (RLF).

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Relations avec les médias, Direction des communications, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724

