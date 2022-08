PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 19 AU 22 AOÛT - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur l'autoroute 13 en direction sud entre les autoroutes 40 et 520 (de la Côte-de-Liesse) et sur l'autoroute 15 en direction nord entre Candiac et La Prairie. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

Modification d'entrave

Une fermeture du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine / autoroute 25 en direction sud, prévue initialement pour toute la fin de semaine, a été annulée en raison de contraintes opérationnelles et remplacée par l'entrave suivante :

Fermeture complète de l'A-25 sud et du tunnel, entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) et l'entrée de l'île Charron, de vendredi 23 h à samedi 10 h. Détour via le pont Jacques-Cartier.

Travaux annulés

Une fermeture complète de l'autoroute 40 en direction est, entre la sortie 65 (A-520, rond-point Côte-de-Liesse, R-117) et l'échangeur des Laurentides, annoncée et prévue de vendredi 23 h 30 à dimanche 8 h, a été annulée en raison de contraintes opérationnelles et reportée pour la fin de semaine suivante.

AUTOROUTE 13

De vendredi 23 h 59 à dimanche midi

Fermeture complète de l'A-13 sud entre la sortie 6 (A-40) et l'A- 520 et circulation à contresens sur la chaussée nord, une voie par direction

Fermetures par défaut : à compter de 23 h, les bretelles menant de l'A-40 est et ouest à l'A-13 sud.

Détour : en direction ouest, continuer voie de desserte jusqu'à la sortie boulevards Hymus / Alfred-Nobel, demi-tour vers voie de desserte en direction est, A-40 est, sortie 65 pour A-520 ouest et sortie 4 pour A-13 sud / Lachine.

À prévoir : des fermetures de nuit de l'A-13, entre la sortie 2 (rue Hickmore) et l'A-520, en direction nord, de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h et en direction sud, de samedi 23 h à dimanche 8 h.

AUTOROUTE 15

Samedi, de 6 h à 23 h

De dimanche 6 h à lundi 5 h

À Candiac et à La Prairie , fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur l'A-15 nord, entre la sortie 45 (R-134, boulevard Taschereau , La Prairie ) et le boulevard Matte

Fermetures par défaut :



À compter de 5 h 30, samedi et dimanche, les entrées du boulevard Montcalm , rue Salaberry / boulevard Saint-José et rue Saint-Henri. Détour via le boulevard Taschereau .

, rue Salaberry / boulevard Saint-José et rue Saint-Henri. Détour via le boulevard .

La sortie 46 (rue Salaberry) et la sortie 47 (rue Saint-Henri). Détour via le boulevard de Rome .

AUTOROUTE 15 / PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Montréal, fermeture partielle de 1 voie sur 3 sur l'A-15 nord, à la fin du pont Samuel-De Champlain et à la hauteur de la sortie 58 (A-10 ouest, Montréal, centre-ville)

Note : maintien de deux voies de circulation en tout temps. Projet du Réseau express métropolitain (REM) / station Île-des-Sœurs, sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

ROUTE 136

De samedi 23 h 59 à dimanche midi

Fermeture complète de la R-136 en direction est, entre la sortie 3 (rue Guy) et l'entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame Ouest, dans le tunnel Ville-Marie

Détour : via boulevard René-Lévesque et rue de la Cathédrale.

À PRÉVOIR

À Montréal (arr. Ville-Marie ), sur l'avenue Viger



Entre les rues Wolfe et Atateken, fermeture partielle et maintien d'une voie à la circulation, vendredi de 7 h à 15 h et samedi et dimanche, de 7 h à 19 h



Entre les rues Berri et Saint-Denis , fermeture complète, samedi de 7 h à 14 h. Détour via boulevard René-Lévesque

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture de la rue Bridge en direction sud entre la rue Wellington et le pont d'étagement ferroviaire (courte distance) et circulation à contresens, 1 voie par direction, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

