PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE, DU 18 AU 21 MARS - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-H.-LA FONTAINE

De samedi 0 h 30 à lundi 5 h

Entre Longueuil et Montréal, fermeture complète de l'A-25 en direction nord entre la sortie 90 (R-132, La Prairie , A-30, Varennes ) sur l'A-20 en direction ouest et l'entrée de la rue Sherbrooke , incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via A-20 / R-132 en direction ouest, sortie 75 pour le pont Samuel-De Champlain, A-15 en direction nord jusqu'à l'échangeur Turcot, A-15 (Décarie) et A-40 en direction est.

Fermetures par défaut : à compter de vendredi 23 h 30

Sur la Rive-Sud

Les bretelles menant de la R-132 en direction est et ouest (les sorties 89-N) à l'A-25 en direction nord. Détour en direction est via la sortie 18 ( boulevard de Montarville ) et R-132 ouest / détour principal.





) et R-132 ouest / détour principal. Les entrées du boulevard Marie-Victorin est et ouest. Détour en direction ouest via A-20 en direction est, demi-tour à la sortie 92 ( boulevard de Mortagne ) et A 20 en direction ouest / détour principal.





) et A 20 en direction ouest / détour principal. L'entrée de la rue de l'Île-Charron. Détour via A-25 en direction sud / R-132 en direction ouest.

Accès à l'île Charron (chemin balisé) via l'entrée en provenance du boulevard Marie-Victorin.

Pour en savoir plus sur les travaux de réfection majeure du tunnel et sur les mesures d'atténuation, consultez la page web du projet.

À propos du détour

En raison de la combinaison des travaux du Ministère à ceux de la Ville de Montréal sur la rue Notre-Dame Est (voir section à prévoir), le détour de la fermeture complète du tunnel en direction nord sera balisé par le pont Samuel-De Champlain.

Fermetures complémentaires :

Sur la R-132 en direction ouest, la sortie 82 ( R-134, pont Jacques-Cartier, Montréal ) sera fermée de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h





) sera fermée de À la fin du pont Jacques-Cartier en direction de Montréal, la sortie centre-ville / rue Notre-Dame Est sera fermée de samedi 7 h à dimanche 21 h. Détour via avenue De Lorimier et les rues Sherbrooke et D' Iberville pour rejoindre la rue Notre-Dame Est

Pont Victoria : la seule voie disponible sera en direction de Montréal uniquement, de samedi 5 h à lundi 13 h 30. À noter que la direction pourrait être modifiée par le SPVM, advenant une forte congestion dans le secteur des rues Wellington et Bridge.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-20 en direction est (sortie 63) à la R-138 en direction ouest / pont Honoré- Mercier

Détour : continuer A-20 est et demi-tour à la sortie 65 (rue Saint-Jacques, boulevard Angrignon) via le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Fermeture par défaut :

L'entrée de la 1re Avenue / boulevard Montréal- Toronto pour la R-138 ouest. Détour : via l'entrée suivante pour A-20 est et demi-tour à la sortie 65.

Entraves partielles : à compter de 23 h

Fermeture partielle de 1 voie sur 3 sur l'A-20 en direction est entre la sortie 62 ( 1 re Avenue ) et l'échangeur.





) et l'échangeur. Fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la bretelle menant de l'A-20 en direction ouest (sortie 63) à la R-138 en direction ouest / pont Honoré- Mercier

À PRÉVOIR

À Montréal, fermeture de 3 voies sur 4 sur la rue Notre-Dame Est en direction est dans le secteur des rues Parthenais et Fullum, de samedi 7 h à dimanche 21 h

Note : travaux d'aqueduc d'urgence de la Ville de Montréal. Ces travaux ont un impact majeur sur le détour de la fermeture de l'A-25 en direction nord. Voir les détails en début de communiqué.

À Kahnawake , fermetures de la bretelle menant du pont Honoré- Mercier à la R-132 en direction est (vers La Prairie ) et de la bretelle menant de la R-132 en direction ouest à la R-138 en direction est (vers Montréal), de vendredi 20 h à samedi 4 h

Détour : dans les deux cas, via la bretelle pour R-138 ouest (vers Châteauguay) et demi-tour à la sortie pour la R-207 / chemin de Saint-Isidore

Note : travaux électriques sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

Sur le pont Samuel-De Champlain en direction de la Rive-Sud, fermeture partielle de 2 voies sur 3, dimanche de 5 h à 17 h

Note : deux voies disponibles (circulation permise dans l'accotement). Travaux sous la responsabilité de SSLC.

À Montréal, sur la R-136 en direction est, entre la sortie 3 (rue Guy) et la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques ), fermeture partielle de 1 voie sur 3 de vendredi 5 h jusqu'à la fin avril 2022

Rappel : la sortie 4 est fermée à la circulation depuis janvier 2021. Sa réouverture est prévue au cours du printemps 2022.

SECTEUR ÉCHANGEUR SOULIGNY / A-25 - TRAVAUX LONGUE DURÉE

La bretelle menant de l'avenue Souligny en direction est à l'A-25 en direction nord

Fermeture de vendredi 23 h 30 jusqu'à la fin de 2022. Détour via les rues Honoré-Beaugrand, Hochelaga et De Boucherville jusqu'à l'entrée de la rue Sherbrooke

La sortie 4 (Montréal, Centre-ville) de l'A-25 en direction nord

Fermeture de la sortie, de lundi 5 h jusqu'à la fin de 2022. Détour : en amont, via la sortie 3 (rue Notre-Dame) et les rues Curatteau, Tellier, des Futailles et Notre-Dame Est en direction ouest vers le centre-ville.

Attention : les usagers devront garder la voie de droite dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine plutôt que celle de gauche.

La bretelle menant de l'avenue Souligny en direction est à l'A-25 en direction sud

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de vendredi 23 h 30 jusqu'à la fin avril 2022.

L'entrée de la rue Notre-Dame Est / rue Curatteau pour l'A-25 en direction nord

Fermeture de l'entrée, de lundi 5 h jusqu'à la fin de 2022. Détour : via l'entrée suivante.

Note : cette entrée sera relocalisée au nord de la rue Hochelaga.

Rappel : fermeture de l'entrée des rues des Futailles et Tellier pour l'A25 en direction sud jusqu'à la fin de 2022. Détour via la rue Notre-Dame Est en direction ouest

Pour en savoir plus sur les travaux de réfection majeure du tunnel et sur les mesures d'atténuation, consultez la page web du projet.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

