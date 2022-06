PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 17 AU 20 JUIN - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur les ponts Pie-IX et Victoria et sur la Rive-Sud dans les échangeurs des autoroutes 10 et 30 à Brossard et des autoroutes 20 et 30 à Boucherville. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.