PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 16 AU 19 SEPTEMBRE - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur le boulevard Marie-Victorin ouest à Brossard à la hauteur du pont Samuel-De Champlain, dans l'échangeur Saint-Pierre et sur l'autoroute 40 en direction est à Sainte--Anne-de-Bellevue.

Des fermetures de nuit seront aussi en vigueur sur l'autoroute 40 (dans les deux directions) à la hauteur de l'échangeur Anjou, ainsi que dans plusieurs bretelles de l'échangeur. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

TRAVAUX ANNULÉS : La fermeture complète de la R-136 en direction est, initialement prévue de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h, entre l'échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville--Marie est annulée, en raison des prévisions météorologiques.

BOULEVARD MARIE-VICTORIN OUEST / secteur Brossard

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Brossard , fermeture complète du boulevard Marie-Victorin ouest, entre les boulevards Simard et Rome .



Détour : via le boulevard Simard, l'avenue Victoria et les boulevards Lapinière, Taschereau et Rome



Note : circulation à contresens entre le boulevard Rome et l'A-10, ainsi qu'entre les boulevards Provencher et Simard.

Fermetures par défaut :



Les bretelles en provenance de l'A-10 (est et ouest). Détour : via les bretelles pour la R-132 est et détour principal.



L'entrée pour la R-132 ouest, à la hauteur du pont Samuel-De Champlain . Détour : continuer tout droit jusqu'à l'entrée du boulevard Rome .

Note : travaux réalisés par Nouvel Horizon Saint-Laurent S.E.N.C. (NHSL), dans le cadre de la déconstruction du pont Champlain d'origine.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Dans l'échangeur, fermeture complète de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 est / centre-ville

Détour : via la bretelle pour l'A-20 ouest, embranchement pour 1re Avenue / avenue Dollard, demi-tour à 1re Avenue et boulevard Montréal-Toronto.

R-138 : en direction est, entre la rue Clément et l'échangeur, fermeture partielle de 2 voies sur 3, de samedi 7 h à dimanche 21 h.

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Clément, de vendredi 23 h à lundi 5 h

Détour : via avenue Lafleur / rue Elmslie et avenue Dollard. En direction A-20 ouest, continuer avenue Saint-Pierre / rue Richmond et entrée 1re Avenue.

AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-40 est, entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants) et l'entrée suivante.

Détour : voie de desserte

AUTOROUTE 40 / ÉCHANGEUR ANJOU

De vendredi 23 h à samedi 7 h

De dimanche 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-40 est, entre la sortie 78 (boulevard Langelier) et l'entrée suivante.

Détour : voie de desserte.

Fermetures par défaut : dans l'échangeur Anjou



Les entrées des boulevards Lacordaire et Langelier. Voir détour principal



La bretelle menant de l'A-40 est à l'A-25 sud. Détour via le boulevard Louis-H.-La Fontaine



La bretelle menant de l'A-40 est à l'A-25 nord. Détour : voie de desserte, demi-tour au boulevard Roi-René et voie de desserte ouest.

De vendredi 23 h à samedi 7 h

De dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-40 ouest, entre la sortie 82 (boulevard Langelier) et l'entrée suivante.

Détour : voie de desserte.

Fermetures par défaut :



Les entrées des boulevards Bourget / du Golf et Ray-Lawson / Roi-René

/ du Golf et Ray-Lawson / Roi-René

La bretelle menant de l'A-40 ouest à l'A-25 nord. Détour : via la sortie et voie de desserte A-25 nord



La bretelle menant de l'A-40 ouest à l'A-25 sud. Suivre le détour précédent et demi-tour à la rue Bombardier



Les bretelles menant de l'A-25 nord et de l'A-25 sud à l'A-40 ouest. Détour via la bretelle pour A 40 est, demi-tour au boulevard Roi-René et boulevard Métropolitain.

À PRÉVOIR

À Montréal ( arr. Le Sud-Ouest ), fermeture complète de la rue des Irlandais en direction ouest et de la rue Bridge en direction nord entre les rues des Irlandais et Mill (maintien d'une voie en direction sud), de vendredi 22 h à lundi 5 h.



Note : travaux d'Hydro-Québec.





), fermeture complète de la rue des Irlandais en direction ouest et de la rue Bridge en direction nord entre les rues des Irlandais et Mill (maintien d'une voie en direction sud), de vendredi 22 h à lundi 5 h. Note : travaux d'Hydro-Québec. À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture de 1 voie sur 3 dans la bretelle menant du pont Jacques-Cartier vers l'avenue De Lorimier en direction nord, samedi et dimanche de 7 h à 19 h.



Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

