PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 15 AU 18 JUILLET - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

AUTOROUTE 13

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

À Montréal et Dorval , fermeture complète de l'A-13 sud, entre la sortie 6 (A-40) et l'entrée de l'A-520 ouest

Détour : via A-40 est, A-520 ouest et A-13 sud

Fermetures par défaut : à compter de 23 h





















Les bretelles de l'A-40 est et ouest pour l'A-13 sud



Détour :



En provenance de l'A-40 ouest : voie de desserte A-40 ouest, demi-tour au boulevard Hymus et suivre le détour principal.

ROUTE 125 / PONT PIE-IX

De samedi 22 h à lundi 5 h

Entre Montréal et Laval , fermeture complète du pont Pie-IX dans les deux directions.

Détour

Direction nord : via rue de Charleroi, avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa et A-19 nord.

Direction sud : via boulevard de la Concorde en direction ouest, A-19 sud, les rues Fleury et D'Iberville et boulevard Henri-Bourassa.

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30





















L'entrée du boulevard de la Concorde est pour R-125 sud.









Les entrées est et ouest du boulevard Henri-Bourassa pour R-125 nord. Détour en direction est, via les boulevards Léger et Lacordaire.

RIVE-SUD, EST DE LA MONTÉRÉGIE AUTOROUTE 20

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Boucherville , fermeture complète de l'A-20 est entre la sortie 95 (boul. De Montarville) et l'entrée suivante.

Détour : via la sortie et l'entrée du boulevard De Montarville.

Fermeture par défaut :























Le boulevard De Montarville en direction sud, sous l'A-20.



Détour : via l'A-20 ouest, sortie 92 (boul. de Mortagne ), rue Ampère, boulevard de Mortagne , rue Volta , rue Nobel et chemin Du Tremblay .

À PRÉVOIR

Pont Samuel-De Champlain , direction Montréal, fermeture de 2 voies sur 3, selon l'horaire suivant :





, direction Montréal, fermeture de 2 voies sur 3, selon l'horaire suivant :

















De vendredi 23 h à samedi 6 h









De samedi 23 h 59 à dimanche 6 h

Note : maintien de deux voies à la circulation, incluant la voie réservée, ouverte pour tous les usagers. Travaux sous la responsabilité de SSL-C.

Événement spécial : l'International des Feux Loto-Québec



Fermeture du pont Jacques-Cartier dans les deux directions, samedi de 20 h 30 à 23 h 30. À noter que les tunnels Ville-Marie et Viger (R-136 est) seront fermés à la sortie 3 ( rue Guy ).

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture de la rue Saint-Antoine Ouest entre la rue George- Vanier et l'avenue Atwater , samedi de 8 h à 19 h et dimanche de 9 h à 19 h.



Détour : via le boulevard De Maisonneuve ou la rue Notre-Dame

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal .

Entre Boisbriand et Laval , circulation à contresens sur la chaussée opposée (une à deux voies par direction, selon la planification et l'avancement des travaux) sur le pont Gédéon-Ouimet, à compter du mardi 19 juillet , selon l'horaire suivant :





, circulation à contresens sur la chaussée opposée (une à deux voies par direction, selon la planification et l'avancement des travaux) sur le pont Gédéon-Ouimet, , selon l'horaire suivant :

















Du dimanche au mercredi, de 22 h à 4 h









Les jeudis de 23 h à 4 h









Les vendredis de minuit à 6 h









Les samedis, de minuit à 7 h

Note : la limite de vitesse permise sera réduite à 70 km/h durant cette période.

Pour en savoir plus, consultez la page web du projet.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

