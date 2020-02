Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 14 février - Entraves sur le réseau autoroutier

MONTRÉAL, le 13 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route des principales entraves au cours de la fin de semaine du 14 février.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier le covoiturage et le transport collectif, lorsque possible. Rappelons que plusieurs mesures favorisant le transport collectif ont été mises en place depuis 2011 dans l'objectif de réduire les répercussions sur la circulation des travaux du projet Turcot.

Projet Turcot

De vendredi 23 h 30 à samedi 8 h

Fermeture de la bretelle menant de l'A-20 EST à la R- 136 EST (A-720), vers le centre-ville

(A-720), vers le centre-ville Fermeture de la bretelle menant de l'A-15 SUD à la R- 136 EST (A-720), vers le centre-ville

Détour : A-15 sud, sortie 61 pour avenue Atwater , rue Saint-Jacques , rue de la Cathédrale et entrée pour l'A-720. Pour les camions, sortie 60 pour le boul. Gaétan-Laberge, A-10 ouest, boul. Robert-Bourassa et entrée pour l'A-720.

Secteur du pont Samuel-De Champlain à Brossard

Samedi de 2 h à 22 h

Fermeture du boulevard Marie-Victorin en direction est sous le pont Samuel-De Champlain

Fermeture par défaut

La bretelle de la R- 132 EST pour l'A-10 OUEST et le pont Samuel-De Champlain vers Montréal

pour l'A-10 OUEST et le pont vers Montréal Détour : A-10 est, sortie 8 pour le boulevard Taschereau, boulevard Lapinière, boulevard Simard et boulevard Marie-Victorin

RÉSEAU MUNICIPAL

À noter que des fermetures complètes sont prévues sur l'avenue Atwater la rue Saint-Antoine et que celles-ci auront une incidence sur la mobilité du secteur.

Fermeture de l'avenue Atwater entre l'autoroute 15 et le boulevard LaSalle , samedi de 7 h à 19 h

entre l'autoroute 15 et le boulevard , samedi de 7 h à 19 h Fermeture de la rue Saint-Antoine entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, de vendredi 19 h à samedi 23 h 59

