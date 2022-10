PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 14 AU 17 OCTOBRE ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

TRAVAUX ANNULÉS : La fermeture complète de l'A-40 est, entre la sortie 41 (boulevard des Anciens‑Combattants) et l'entrée suivante est annulée, en raison de contraintes opérationnelles.

AUTOROUTE 25 (secteur de l'échangeur Anjou )

De vendredi 23 h à samedi 7 h

À Montréal (arr. Anjou ), fermeture complète des bretelles menant de l'A-25 sud et de l'A-40 (est et ouest) à l'A-25 sud.

Détour : en provenance de l'A-40 ouest ou de l'A-25 sud, via la bretelle pour A-40 ouest et demi-tour à la sortie 78 (boulevard Langelier). Pour les usagers en provenance de l'A-40 est, demi-tour à la sortie 82 (boulevard Roi-René) et poursuivre sur le détour précédent.

De samedi 7 h jusqu'en 2025

À Montréal (arr. Anjou ), fermeture prolongée de la sortie 6 (rue Beaubien, boulevard Yves-Prévost) de l'A-25 sud, uniquement pour les usagers en provenance de l'A-40 ouest.

Détour : via la bretelle pour l'A-40 ouest et demi-tour à la sortie 78 (boulevard Langelier).

AVENUE SOULIGNY EST

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'avenue Souligny en direction est, entre la rue Dickson et l'A-25.

Détour : pour A-25 sud, via les rues Dickson, Hochelaga et De Boucherville. Pour A-‑25 nord, via les rues Dickson, Notre-Dame est et Curatteau.

AUTOROUTE 25

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'entrée de la rue Tellier, en direction sud.

Détour : via les rues des Futailles, Notre-Dame est, Dickson, Hochelaga et De Boucherville.

Note : les véhicules de transport collectif seront acheminés depuis la rue des Futailles sur le détour principal.

AUTOROUTE 40 (secteur du rond-point Côte-Vertu)

De vendredi 21 h à lundi 5 h

Fermeture complète de la voie de desserte de l'A-40 est, à la sortie pour la Montée de Liesse.

Détour : via montée de Liesse et boulevard de la Côte-Vertu. Pour les usagers en provenance de montée de Liesse ouest, via chemin Saint-François et rue Saint-Amour

Fermeture par défaut : sur l'A-40 est, à compter de vendredi 20 h 30, la sortie 62 (boulevard de la Côte-Vertu). Détour via la sortie 64 (boulevard Cavendish).

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Dans l'échangeur, fermeture complète de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 ouest / aéroport

Détour : via la bretelle pour l'A-20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques), rue Notre-Dame ouest, boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue et bretelle pour A-20 ouest.

R-138 : en direction est, entre la rue Clément et l'échangeur, fermeture partielle de 2 voies sur 3, de samedi 7 h à dimanche 23 h.

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Clément, de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Détour : via avenue Lafleur / rue Elmslie et avenue Dollard. En direction A-20 ouest, continuer avenue Saint‑Pierre / rue Richmond et entrée 1re Avenue.

AUTOROUTE 15 / PONT GÉDÉON-OUIMET

De vendredi 20 h 30 à samedi 15 h

Entre Laval et Boisbriand , sur le pont Gédéon-Ouimet, circulation à contresens sur la chaussée nord, une voie par direction.

Risque de congestion - prévoyez vos déplacements.

Fermeture par défaut : à compter de vendredi 20 h, l'entrée du chemin de la Grande- ‑Côte / R-344. Détour : en direction ouest, via le boulevard de la Grande-Allée et bretelle pour A-640 est. En direction est, via la bretelle pour A-15 nord, sortie 20, garder la gauche pour le boulevard Desjardins ouest et bretelle pour A-15 sud.

AUTOROUTE 15

De samedi 0 h 01 à lundi 5 h

Fermeture partielle de la voie de gauche en direction sud, à la hauteur du boulevard de l'Île-‑des-‑Sœurs (maintien de 2 voies disponibles).

De samedi 5 h 01 à dimanche 22 h 59

Fermeture partielle de la voie de gauche en direction nord, entre la sortie 58 (A-10 ouest / Bonaventure) et le boulevard de l'Île-des-Sœurs.

PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Samedi et dimanche, de 5 h à 14 h

Entre le début du pont et l'Île-des-Soeurs, en direction de Montréal, fermeture partielle de la voie de gauche et maintien de 3 voies disponibles, incluant la voie réservée.

ROUTE 132 / AUTOROUTE 20 (René-Lévesque)

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

À Longueuil , fermeture complète de la sortie 82 en direction est (R-134 est, boulevard Taschereau , pont Jacques-Cartier).

Détour : via la sortie 85 (boulevard Roland-Therrien), les rues d'Auteuil, Geoffrion et Charland, le boulevard Roland-Therrien, la bretelle pour R-132 ouest et la sortie 82 (R-‑134 ouest, boulevard Taschereau, pont Jacques-Cartier).

AUTOROUTE 20 (secteur de Boucherville )

Samedi, de 8 h à 22 h

Dimanche, de 9 h à 22 h

Fermeture de la voie de gauche à la hauteur du boulevard De Montarville en direction ouest et maintien de 3 voies disponibles, incluant la voie réservée.

De samedi 22 h à dimanche 9 h

De dimanche 22 h à lundi 5 h

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 (gauche et centre) à la hauteur du boulevard De Montarville en direction ouest et maintien de 2 voies disponibles, incluant la voie réservée.

AUTOROUTE 15 / secteur de La Prairie

Vendredi, de 19 h à 21 h

Samedi et dimanche, de 7 h 30 à 21 h

Fermeture de 2 voies sur 3 sur l'autoroute 15 en direction sud, entre la sortie 50 (boulevard Matte) et l'entrée de la R-134 (boulevard Taschereau ).

Fermetures par défaut : de vendredi 18 h 30 à lundi 5 h



L'entrée du boulevard Matte. Détour : via les boulevards Marie-Victorin, Matte et Taschereau .

.

L'entrée à la hauteur de la rue Robert.

De vendredi 21 h à samedi 7 h 30

De samedi 21 h à dimanche 7 h 30

De dimanche 21 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'autoroute 15 en direction sud, entre la sortie 50 (boulevard Matte) et l'entrée de la R-134 (boulevard Taschereau ).

Fermetures par défaut :



Les sorties 46 (rue Salaberry) et 44 (boulevard Montcalm ). Détour : via la sortie 50 et les boulevards Marie-Victorin, Matte et Taschereau .

À PRÉVOIR

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture de la voie de gauche de l'avenue De Lorimier en direction sud, à la hauteur de la rue Notre-Dame est, de samedi 7 h à dimanche 17 h. Maintien de 1 voie sur la rue Notre-Dame est, à la hauteur de l'avenue De Lorimier. Détour pour les camions : via la rue Panet.

Note : travaux sont sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture complète de la sortie 7 (avenue Papineau, pont Jacques-‑Cartier) de la R-136 en direction est, dimanche de 11 h 15 à midi. Événement spécial : La Grande marche du Grand Défi Pierre Lavoie .

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

