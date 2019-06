Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 14 au 17 juin - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

MONTRÉAL, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront mises en place durant la fin de semaine du 14 juin, notamment dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 13 et 40 (fermetures exceptionnelles de l'autoroute 40 et de ses voies de desserte dans les deux directions) et dans le secteur du boulevard Angrignon et de la rue Notre-Dame (projet Turcot). Ces secteurs sont à éviter.