Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 14 au 17 août - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

AUTOROUTE 15

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-15 NORD à la fin du pont Samuel-De Champlain, entre la sortie 58 (Île des Sœurs, A-10 OUEST, Montréal centre-ville) et l'échangeur Turcot

Détour : via l'A-10 OUEST, les boulevards Robert-Bourassa et René-Lévesque ouest et l'entrée à la hauteur de la rue du Fort pour l'A-720 / R-136 OUEST.

Camions : sur le boulevard Robert-Bourassa, via les rues Saint-Jacques et Mansfield et boulevard René-Lévesque ouest.

Arrondissements Verdun, LaSalle : sur l'A-10 OUEST, faire demi-tour à la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy), A-10 EST et sortie 4 pour le boulevard Gaétan-Laberge.

Fermetures par défaut

Les entrées en provenance de l'Île des Sœurs, du boulevard Gaétan-Laberge, de l'avenue Atwater et du boulevard De La Vérendrye

Détour : pour l'entrée du boulevard De La Vérendrye, via rue Saint-Patrick jusqu'à la rue Clément, R-138 EST, bretelle pour l'A-20 OUEST, sortie 60 pour l'A-13 NORD, sortie 3-E pour l'A-520 EST, A-40 EST et sortie 70 pour l'A-15 NORD / Laval.

Réseau municipal et CUSM : sur la rue Saint-Patrick, via boulevard Angrignon, rue Pullman, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques, boulevard Cavendish, rue Sherbrooke et boulevard Décarie.

Dans l'échangeur Turcot, les bretelles menant de l'A-15 NORD à l'A-20 OUEST (vers Lachine , Dorval ) et à l'A-15 NORD (Décarie)

ROUTE 136 / AUTOROUTE 720

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de la R-136 / A- 720 EST (vers le centre-ville), entre l'échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie

Détour : en provenance de l'A-20 EST ou de l'A-15 SUD (Décarie), via la bretelle pour l'A-15 SUD, sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge) pour l'A-10 OUEST Bonaventure, boulevard Robert-Bourassa et l'entrée pour l'A-720 EST / tunnel.

Fermetures par défaut

Dans l'échangeur Turcot, les bretelles menant de l'A-15 SUD (Décarie) et de l'A-20 EST à la R-136 / A- 720 EST (centre-ville)

AUTOROUTE 13

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-13 SUD entre la sortie 6 (A-40) et l'A-520

Détour : via la bretelle pour l'A-40 EST, sortie 64 (boulevard Cavendish) pour la voie de desserte, A-520 OUEST et sortie 4 pour l'A-13 SUD / Lachine.

Fermetures par défaut

À compter de 22 h 30, les bretelles menant de l'A-40 OUEST et de l'A-40 EST à l'A-13 SUD ( Dorval , Lachine )

Détour : en direction ouest, continuer sur la voie de desserte jusqu'à la sortie pour les boulevards Hymus / Alfred-Nobel, voie de desserte A-40 EST et continuer jusqu'à l'A-520 OUEST et détour principal.

AUTOROUTE BONAVENTURE

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-10 EST (vers le pont Samuel-De Champlain) entre la sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge) et l'Île des Sœurs

Détour : via boulevard Gaétan-Laberge et A-15 SUD / Île des Sœurs / pont Samuel-De Champlain.

Note : travaux sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

BOULEVARD DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'entrée en provenance de la rue Saint-Jacques et du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue (R-138) pour l'A-20 OUEST

Détour : via boulevard Angrignon sud, rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre (pour les camions, faire le demi-tour à l'endroit habituel avant le canal de Lachine), rue Richmond et A-20 OUEST via l'entrée de la 1re Avenue.

Pont-Honoré-Mercier : sur le boulevard Angrignon sud, via les rues Cordner, Senkus, Saint-Patrick et Clément et R-138 OUEST.

AUTOROUTE 20

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Dorval , sur l'A-20 à la hauteur du boulevard des Sources (sortie 53), fermeture partielle de 1 voie sur 2 (en direction ouest) et de 1 voie sur 3 (en direction est)

AVENUE ATWATER

De vendredi 23 h à lundi 5 h

A-15 SUD, fermeture de la sortie 61 (avenue Atwater ) et de l'entrée en provenance de l'avenue Atwater

Détour, sortie : via la sortie 60 pour le boulevard Gaétan-Laberge.

Détour, entrée : en direction sud, via le boulevard LaSalle, les rues Wellington et Gilberte-Dubé et boulevard Gaétan-Laberge. En direction nord, faire demi-tour via les rues Thomas-Keefer et Saint-Patrick et suivre le détour direction sud.

Note : travaux sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

ÉCHANGEUR A-20 / A-25 / R-132

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Longueuil , sur la R-132 / A-20 (autoroute René-Lévesque) dans les deux directions, à la hauteur du pont de l'Île-Charron (A-25), fermeture partielle de 1 voie sur 3

Note : travaux de réfection de la passerelle piétonnière, Ville de Longueuil.

PROJET TURCOT / RÉSEAU LOCAL

Fermeture complète de la rue Saint-Patrick dans les deux directions entre l'avenue de l'Église et la rue Eadie (sous l'A-15), de dimanche 22 h jusqu'à la mi-septembre

Détour : via la rue Eadie.

Note : circulation locale seulement entre les rues Eadie et Cabot.

Fermeture complète de la rue Saint-Rémi dans les deux directions entre les rues Cazelais et Saint-Jacques (sous la R-136 / A-720), de jeudi 22 h jusqu'à la fin août

Détour : via la rue De Courcelle.

Note : circulation locale seulement entre les rues Notre-Dame et Acorn.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

