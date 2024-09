PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 13 AU 16 SEPTEMBRE ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

AUTOROUTE 40 -- MÉTROPOLITAINE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

ALERTE CONGESTION

À Montréal, fermeture complète l'A-40 en direction ouest, entre les échangeurs des Laurentides (à la sortie 70) et Décarie

Détour : dans la sortie 70, via l'embranchement vers la voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse) et l'entrée à la hauteur du boulevard Cavendish.

Direction A-15 sud (Décarie) : passé l'échangeur Décarie, demi-tour via les chemins Devonshire et de la Côte-de-Liesse Est.

Itinéraire facultatif : via la sortie pour boulevard Décarie nord, demi-tour au tournebride et boulevards Décarie sud et Marcel-Laurin.

Fermetures par défaut : à compter de 23 h

Échangeur des Laurentides : la bretelle menant de l'A-15 sud à l'A-40 ouest.

Itinéraire facultatif : pour les usagers en provenance de Laval , via les autoroutes 440 et 13. L'entrée de la rue Stinson. Échangeur Décarie : la bretelle menant de l'A-15 nord à l'A-40 ouest.

Détour : via la bretelle pour l'A-520 ouest / aéroport.



Le MTMD recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à destination.

Itinéraires facultatifs suggérés : au nord, via les autoroutes 440 et 13, et au sud, via les autoroutes 20 ou 30.

Pour consulter le communiqué.

De dimanche 23 h à lundi 5 h

À Montréal, fermeture complète l'A-40 en direction ouest, entre la sortie 73 (avenue Christophe-Colomb) et l'entrée du boulevard Saint-Laurent

Détour : via la voie de desserte (boulevard Crémazie).

Fermetures par défaut : les entrées des rues D'Iberville / Jarry et de l'avenue Christophe-Colomb.

ROUTE 136 -- VILLE-MARIE

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal, sur la R-136 en direction est, dans le tunnel Ville-Marie , fermeture de la sortie 6 (boulevard Saint-Laurent , rue Berri)

Détour : via la sortie 7 (avenue Papineau, pont Jacques-Cartier), rue Panet et avenue Viger.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal - Place des Montréalaises.

À PRÉVOIR

Pont de Québec

Entre Québec et Lévis, fermeture complète du pont du Québec (R-175) dans les deux directions, de vendredi 20 h à lundi 5 h 30

Détour : via le pont Pierre-Laporte (A-73).

Risque de congestion - prévoyez vos déplacements. Travaux dans le cadre du projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec. Pour consulter le communiqué.

Rue Saint-Antoine Ouest

À Montréal, fermeture de la rue Saint-Antoine Ouest (direction ouest) entre les rues de la Montagne et Lucien-L'Allier, de samedi 7 h à dimanche 19 h.

Détour : via le boulevard René-Lévesque.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Autoroute 440

À Laval, fermeture de l'A-440 en direction ouest entre les sorties 24 ( boulevard Industriel ) et 22 ( A-15, Montréal, Saint-Jérôme ) et l'entrée de l'A-15 De vendredi 23 h à samedi 6 h 30 - à la sortie 24 De samedi 23 h à dimanche 8 h - à la sortie 22 De dimanche 21 h 30 à lundi 4 h 30 - à la sortie 22

) et 22 ( ) et l'entrée de l'A-15

Détours :

À la sortie 24 : via les boulevards Industriel nord et Saint-Elzéar ouest, les rues Bergman sud et Berlier est, boulevard Industriel sud et voie de desserte A-440 ouest. À la sortie 22 : via la voie de desserte.



Autoroute 640

À Saint-Eustache et à Boisbriand , fermeture de l'A-640 dans les deux directions entre la sortie 14 (25e Avenue) en direction est et la sortie 16 (A-13) en direction ouest, de dimanche 22 h à lundi 4 h

Détours :

Direction est : demi-tour à 25e Avenue, entrée pour A-640 ouest, sortie 11 pour boulevard Arthur-Sauvé (R-148 est), chemin de la Grande-Côte (R-344 est) et A-13 nord ou sud. Itinéraire facultatif : en amont, directement via la sortie 11. Direction ouest : via A-13 sud, sortie 20 pour chemin de la Grande-Côte (R-344 ouest) et boulevard Arthur-Sauvé (R-148 ouest)



Fermeture par défaut : la bretelle menant de l'A-13 nord à l'A-640 ouest.

Détour : via la bretelle pour A-640 est, demi-tour à la sortie 19 (boulevard de la Grande-Allée), A-640 ouest et détour principal. Itinéraire facultatif : en amont, directement via la sortie 20 (R-344 ouest).

Rue Saint-Charles Ouest

À Longueuil, l'entrée de la rue Saint-Charles Ouest pour la R-134 est et vers la R-132 est et ouest, de samedi 5 h à lundi 5 h 30

Détour : continuer et demi-tour via l'entrée pour la R-134 ouest (garder la droite) et sortie Métro Longueuil / rue Saint-Charles.

Tunnel de Melocheville / R132

À Beauharnois, fermeture du tube sud (direction est) et circulation en alternance dans le tube nord (direction ouest), samedi de 7 h à 17 h

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

RAPPEL

Autoroute Bonaventure, secteur Île des Sœurs

Fermeture de la bretelle menant de l'A-10 est (Bonaventure) au pont Samuel-De Champlain, jusqu'à la fin septembre

Détour : via la sortie 4 vers boulevard Gaétan-Laberge et A-15 sud / pont Samuel-De Champlain. À noter que la sortie 5 (Île des Sœurs) est canalisée et réservée exclusivement aux résidents de l'île.

Sur l'île des Sœurs, fermeture des entrées chemin de la Pointe-Nord / carrefour Alexander-G.-Bell et rue Jacques-Le Ber / boulevard René-Lévesque vers l'A-10 ouest (Bonaventure) / centre-ville, jusqu'à la fin novembre

Détour : via l'entrée pour A-15 nord et sortie 60 vers boulevard Gaétan-Laberge.

Note : sous la responsabilité de PJCCI, pour consulter le site des travaux.

Échangeur A-10 / R-132 / pont Samuel-De Champlain

À Brossard, fermeture de l'accès à la R-132 est (vers Longueuil ) en provenance des boulevards de Rome, Marie-Victorin et Provencher ainsi que des bretelles de l'A-10 est (Montréal / pont Samuel-De Champlain) et de l'A-10 ouest, pour environ deux semaines.

Détour : via l'entrée du boulevard Simard. Pour les camions, obligatoire via les bretelles pour la R-132 ouest et demi-tour à la sortie 50 (boulevard Matte).



En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

