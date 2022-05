PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 13 AU 16 MAI - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment dans l'échangeur Saint-Pierre, dans celui des autoroutes 13 et 520 et sur les voies de desserte de l'A-40 à Pointe-Claire et à Montréal (arrondissement Saint-Laurent). Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.