Planifier ses déplacements durant la fin de semaine, du 12 au 15 novembre - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-H.-LA FONTAINE

Direction nord

De samedi 0 h 30 à lundi 5 h

Entre Longueuil et Montréal, fermeture complète de l'A-25 nord entre la sortie 90 ( R-132, A-30, La Prairie , Varennes ) sur l'A-20 ouest et l'entrée des rues Notre-Dame Est / Curatteau, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine





Détour : via A-20 / R-132 ouest, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier, sortie avenue De Lorimier sud, rue Notre-Dame Est, rue Dickson et avenue Souligny. Pour les camions, sur la rue Notre-Dame, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.





Fermetures par défaut : vendredi à compter de 23 h 30



Sur la Rive-Sud



Les bretelles menant de la R-132 est et ouest (les sorties 89-N) à l'A-25 nord. Pour le détour en direction est, via la sortie 18 ( boulevard de Montarville ) et R-132 ouest / détour principal.

Les entrées est et ouest du boulevard Marie-Victorin. Détour en direction ouest via la bretelle pour A-20 est, faire demi-tour à la sortie 92 ( boulevard de Mortagne ) et A-20 ouest / détour principal.

L'entrée de la rue de l'Île-Charron. Détour via A-25 sud / R-132 ouest.



L'accès à l'île Charron demeure ouverte et canalisée via les entrées est et ouest du boulevard Marie-Victorin.

Risque de congestion - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité de Renouveau La Fontaine (RLF). Pour en savoir plus sur les travaux de réfection majeure du tunnel et sur les mesures d'atténuations, consultez la page web du projet.

ÉCHANGEUR A-20 / A-30

De vendredi 22 h 30 à lundi 5 h

À Boucherville , fermeture de la voie de desserte de l'A-20 ouest dans l'échangeur à la sortie 98-E (A-30 est, Sorel-Tracy )

Détour : via A-30 est, faire demi-tour à la sortie 87 (Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable) via le chemin de la Belle-Rivière et A-30 ouest.

Fermetures par défaut :

La bretelle menant de l'A-20 ouest à l'A-30 ouest / Vaudreuil-Dorion









La bretelle menant de l'A-30 est à l'A-20 ouest / Montréal

Détour : en amont, via la bretelle pour A-20 est, faire demi-tour à la sortie 102 (Sainte-Julie, Saint-Amable) via le chemin du Fer-à-Cheval et A-20 ouest.

Travaux sous la responsabilité de Renouveau La Fontaine (RLF).

AUTOROUTE 640

De vendredi 22 h à lundi 4 h

À Terrebonne , sur l'A-640 dans les deux directions à la hauteur du pont d'étagement de la R-337, circulation à contresens sur la chaussée ouest (1 voie par direction)

Note : en direction est, la sortie 38 (R-337, chemin Gascon, Terrebonne, Mascouche, chemin des Anglais) demeure ouverte (une voie canalisée).

À PRÉVOIR

Sur le pont Victoria (R-112) entre Montréal et Saint-Lambert : des travaux entraîneront la fermeture de l'une des travées et la circulation en alternance sur une seule voie à partir de lundi 9 h et jusqu'à vendredi 19 h , selon l'horaire suivant :





En dehors de ces heures : une seule voie en direction de Montréal de 19 h à 15 h le lendemain

Détours : en direction de la Rive-Sud via les rues Bridge et des Irlandais, chemin des Moulins et A-10 est / pont Samuel-De Champlain et en direction de Montréal via les autres ponts

Travaux sous la responsabilité du Canadien National (CN).

À Montréal, fermeture de la rue Saint-Jacques entre la rue Mansfield et le boulevard Robert-Bourassa, de vendredi 19 h à dimanche 19 h

Note : dans la sortie 5 de la R-136 ouest, dans l'embranchement pour rue Mansfield / boulevard Robert-Bourassa, fermeture de l'accotement de droite. Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

À Boucherville et à Sainte-Julie , fermeture partielle de 1 voie sur 3 sur l'A-20 est (Jean-Lesage) entre l'échangeur A-30 et la sortie 102 ( Sainte-Julie , Saint-Amable , chemin du Fer-à-Cheval), de vendredi 22 h à lundi 5 h

Travaux sous la responsabilité de Renouveau La Fontaine (RLF).

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

