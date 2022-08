PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 12 AU 15 AOÛT ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 11 août 2022 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur la route 132 en direction est à Longueuil, sur l'autoroute 13 dans les deux directions dans le secteur de l'échangeur A520 à Montréal et sur l'autoroute 15 en direction nord entre Candiac et La Prairie. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Carte générale des entraves, fin de semaine du 12 août (Groupe CNW/Ministère des Transports) A13 et échangeur A520, fin de semaine du 12 août (Groupe CNW/Ministère des Transports) A15 nord, secteur La Prairie, fin de semaine du 12 août (Groupe CNW/Ministère des Transports) R132 est, entre la R134 et échangeur A20-A25, fin de semaine du 12 août (Groupe CNW/Ministère des Transports)

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

ROUTE 132

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Longueuil , fermeture complète de la R-132 est, entre la sortie 82 (R-134, boulevard Taschereau , pont Jacques-Cartier) et l'échangeur A-20 / A-25 / R-132

Détour : via boulevard Taschereau ouest, sortie pour R-112 est, sortie 9 pour A-30 est et sortie 83 pour A-20 est ou A-20 ouest. Pour les usagers en direction du boulevard Roland-Therrien, sur l'A-20 ouest, via la sortie 92 (boulevard de Mortagne).

Facultatif : en amont, via la sortie 53 pour l'A-10 est, sortie 11 pour l'A-30 est et sortie 83 pour l'A-20 ouest ou encore via la sortie 81 (boulevard La Fayette) pour rejoindre le boulevard Taschereau ouest.

Secteur à éviter autant que possible - prévoyez vos déplacements.

Fermetures par défaut : à compter de 22 h



L'entrée du boulevard La Fayette

Détour : via rue de la Barre, rue Saint-Charles Ouest en direction ouest et les boulevards La Fayette et Taschereau ouest.

Détour : via rue de la Barre, rue Saint-Charles Ouest en direction ouest et les boulevards La Fayette et ouest.

Les entrées du boulevard Taschereau est et ouest

Détour : en direction est, via la bretelle pour R-132 ouest, demi-tour à la sortie 79 ( avenue Notre-Dame ), R-132 est et suivre détour principal à la sortie 82.

est et ouest Détour : en direction est, via la bretelle pour R-132 ouest, demi-tour à la sortie 79 ( ), R-132 est et suivre détour principal à la sortie 82.

L'entrée du boulevard Roland-Therrien

Détour : via la bretelle pour R-132 ouest et suivre le détour principal à la sortie 82.

Détour : via la bretelle pour R-132 ouest et suivre le détour principal à la sortie 82.

L'entrée de la rue Saint-Charles Est

Détour : via l'accès pour boulevard Roland-Therrien, demi-tour via les rues d' Auteuil , Geoffrion et Charland, boulevard Roland-Therrien et suivre le détour précédent.

Note : dans le cadre du projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, nouvelle configuration des voies de la R-132 est entre le boulevard Roland-Therrien et l'échangeur A-20 / A-25. Pour consulter le communiqué.

AUTOROUTE 13

Direction nord

De vendredi 22 h à samedi 10 h

De samedi 22 h à dimanche 10 h

De dimanche 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-13 nord entre la sortie 2 (rue Hickmore) et l'A-40

Détour : via rue Hickmore, chemin de la Côte-de-Liesse est, A-520 est et A-40 est. En direction A-40 ouest et A-13 nord / Laval, demi-tour à rue Authier, voie de desserte et A-40 ouest. En direction A-520 ouest, continuer rue Hickmore / MacArthur et demi-tour à la rue Ness.

Fermetures par défaut : à compter de 21 h



L'entrée des rues Hickmore et Louis-A.-Amos



Les bretelles menant de l'A-520 est et ouest à l'A-13 nord

Direction sud

De vendredi 23 h 59 à samedi 8 h

De samedi 23 h 59 à dimanche 8 h

Fermeture complète de l'A-13 sud entre la sortie 6 (A-40) et l'entrée de l'A-520 ouest

Détour : via la bretelle pour A-40 est, sortie 65 pour A-520 ouest et sortie 4 pour A-13 sud / Lachine.

Fermetures par défaut : à compter de 23 h



Les bretelles menant de l'A-40 est et de l'A-40 ouest à l'A-13 sud.

Détour : en direction ouest, continuer voie de desserte jusqu'à la sortie boulevards Hymus / Alfred-Nobel, demi-tour et voie de desserte est.

AUTOROUTE 15

Vendredi, de 19 h à 23 h

Samedi, de 8 h à 23 h

Dimanche, de 9 h à 23 h

À Candiac et à La Prairie, fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur l'A-15 nord, entre la sortie 45 (R-134, boulevard Taschereau , La Prairie) et le boulevard Matte

Fermeture de nuit : de vendredi 23 h à samedi 8 h et de samedi 23 h à dimanche 9 h.

Fermetures par défaut : de vendredi 18 h 30 à dimanche 23 h, les entrées du boulevard Montcalm, de la rue Salaberry / boulevard Saint-José et de la rue Saint-Henri.

Détour : pour l'autoroute et les entrées, via le boulevard Taschereau.

Travaux : réfection et asphaltage de la chaussée.

ROUTE 136

De vendredi 23 h à dimanche 23 h 59

Sur la R-136 est, dans le tunnel Ville-Marie , fermeture partielle de 2 voies sur 4 entre l'entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame Ouest et la sortie 6 (rue Berri, boulevard Saint-Laurent )

Fermetures par défaut : à compter de 23 h, les entrées des rues de la Cathédrale et Notre-Dame Ouest et du boulevard Robert-Bourassa / A-10 ouest (Bonaventure).

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

À PRÉVOIR

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture de la rue Saint-Antoine Ouest entre la rue George- Vanier et l'avenue Atwater , samedi de 8 h à 19 h et dimanche de 9 h à 19 h.

Détour : via le boulevard De Maisonneuve ou la rue Notre-Dame Ouest.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Événement spécial : au parc Jean-Drapeau, festival Lasso les 12 et 13 août.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

Liens connexes :

Mobilité Montréal

Échangeur Turcot

PJCCI

Réseau express métropolitain (REM)

Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Relations avec les médias, Direction des communications, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724