Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 11 au 14 juin - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN ET ÉCHANGEUR R-132

De samedi 6 h à lundi 5 h

Sur le pont en direction de la Rive-Sud, fermeture partielle de 2 voies sur 3 (gauche et centre) et maintien de 2 voies disponibles (voie réservée) lors des pointes de circulation

Note : travaux sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

À Brossard , les bretelles menant de la R-132 est et ouest au pont Samuel-De Champlain en direction de Montréal

Détours : en direction

Est : continuer sur le boulevard Marie-Victorin, R-132 est, sortie 76 pour boulevard Simard, avenue Victoria / boulevard Lapinière, boulevard Taschereau et A-10 ouest.

Ouest : continuer et faire demi-tour au boulevard de Rome et suivre le détour précédent.

Note : travaux sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

PONT HONORÉ-MERCIER

De vendredi 21 h à samedi 9 h

Fermeture complète du pont en direction de Montréal (R-138 est, pont aval) et circulation à contresens sur le pont en direction de Kahnawake - une voie par direction

Note : l'entrée de la rue Airlie pour la R-138 ouest demeure ouverte. Travaux sous la responsabilité

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Kahnawake , fermeture complète de la bretelle menant du pont Honoré- Mercier (R-138 ouest) à la R-132 est, vers La Prairie

Détour : via la bretelle vers Châteauguay et faire demi-tour à la hauteur du chemin Blind Lady's Hill.

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

AUTOROUTE 10 - BONAVENTURE

Sur l'A-10 est (vers le pont Samuel-De Champlain ) entre la rue Wellington et l'entrée de la rue Carrie-Derick, fermeture complète de vendredi 22 h à samedi 7 h et fermeture partielle (1 voie disponible) de samedi 7 h à lundi 5 h

Détour : via les rues Wellington, Bridge et des Irlandais et chemin des Moulins.

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-10 ouest (vers le centre-ville) entre le début de l'autoroute Bonaventure (à la fin du pont Samuel-De Champlain à la sortie 58) et la rue Wellington

Détour : continuer A-15 nord jusqu'à la sortie 61 pour avenue Atwater, rue Saint-Jacques et boulevard Robert-Bourassa. Pour les camions, via la sortie 62 pour rue Saint-Patrick et poursuivre jusqu'à la rue Wellington.

Fermetures par défaut

Le boulevard Gaétan-Laberge en direction du centre-ville à partir de l'intersection pour A-15 nord



L'entrée de l'Île des Sœurs pour A-10 ouest



Sur l'A-15 nord, dans la sortie 60, fermeture de l'embranchement pour le boulevard Gaétan-Laberge (centre-ville). L'embranchement en direction de Verdun demeure ouvert

Note : l'autoroute sera fermée à la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy) à compter de vendredi 22 h. Travaux sous de la société Les ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

AUTOROUTE 13

De samedi 20 h à lundi 5 h

Fermeture de l'A-13 nord entre la sortie 6 (A-40) et l'entrée suivante

Détour : via la bretelle pour voie de desserte A-40 est, faire demi-tour au boulevard Cavendish, voie de desserte et A-40 ouest.

Fermeture par défaut : dans l'échangeur à compter de 17 h, la bretelle menant de l'A-40 est à l'A-13 nord / Laval.

AUTOROUTE 20

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-20 ouest entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre

Détours : dans l'échangeur Turcot, en provenance de

A-15 nord et R-136 ouest : via A-15 nord (Décarie), bretelle pour A-40 ouest, sortie 65 pour A-520 ouest, sortie 4 pour A-13 sud et A-20 est (vers Lachine, pont Honoré-Mercier) ou A-20 ouest (vers Dorval).

A-15 sud (Décarie) : via la bretelle pour R-136 est (centre-ville), sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Antoine Ouest, rue Saint-Jacques, entrée pour A-15 nord (Décarie) et suivre le détour précédent. Facultatif : pour les usagers en provenance de Laval / A-15 sud (des Laurentides) et de l'A-40 ouest, continuer directement à la sortie 65 (A-520 ouest).

Fermetures par défaut

Dans l'échangeur Turcot, les trois bretelles menant de l'A-15 nord, de la R-136 ouest et de l'A-15 sud (Décarie) à l'A-20 ouest (vers Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )

, pont Honoré- , )

Les entrées des boulevards Pullman, Angrignon et de Sainte-Anne-de-Bellevue

Détours : via la rue Richmond / boulevard Montréal-Toronto et l'entrée de la 1re Avenue pour A-20 ouest. Pour les usagers en direction du pont Honoré-Mercier, faire demi-tour à 1re Avenue, boulevard Montréal-Toronto et bretelle pour R-138 ouest. Entrée boulevard Pullman, le détour débute via rue Notre-Dame Ouest.

ÉCHANGEUR TURCOT

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-15 sud (Décarie) à l'A-15 sud

Détour : via la bretelle pour R-136 est (centre-ville), sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque, entrée pour R-136 à la hauteur de la rue du Fort et sortie 1-S (A-15 sud, boulevard Décarie, rue Saint-Rémi, pont Samuel-De Champlain).

Fermeture par défaut

L'entrée de l'avenue Girouard

Détour : via chemin Upper-Lachine, avenue Crowley, boulevard Décarie nord, chemin de la Côte-Saint-Luc, A-15 sud et suivre le détour principal.

Camions : à partir de la rue Sherbrooke en direction ouest, via avenue Girouard nord, rue de Terrebonne et chemin de la Côte-Saint-Luc ou en direction est, via l'entrée pour A-15 nord et faire demi-tour à la sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc).

Fermetures complètes des bretelles menant de l'A-20 est à l'A-15 nord (Décarie) et à l'A-15 sud

Détours :

A-15 nord : via la bretelle pour R-136 est (centre-ville), sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Antoine Ouest et rue Saint-Jacques.

A-15 sud : suivre celui de la bretelle A-15 sud (Décarie) pour A-15 sud.

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-15 nord à la R-136 est (centre-ville)

Détour : via la bretelle pour A-15 nord (Décarie), faire demi-tour à la sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc) et A-15 sud.

AUTOROUTE 25

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Sur l'A-25 sud, fermeture de la sortie 3 (rue Notre-Dame , port de Montréal)

Détour : continuer dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et faire demi-tour à la sortie 1 (rue de l'Île-Charron).

Matières dangereuses : en amont , via la sortie 4 (avenue Souligny, centre-ville) et poursuivre jusqu'au pont Jacques-Cartier.

Fermeture de la rue De Boucherville sud entre les rues Tellier et Notre-Dame

Détours : à partir de la rue Tellier en direction est, via les rues Curatteau, Hochelaga et Dickson et en direction ouest, via la rue des Futailles.

AUTOROUTE 40

De vendredi 19 h à lundi 5 h

À Montréal-Est, fermeture de la voie de desserte de l'A-40 ouest (boulevard Métropolitain) entre les avenues Marien et Broadway

Détour : via avenue Marien, boulevard Henri-Bourassa et avenue Broadway. Pour les usagers en provenance avenue Marien sud, via les boulevards Métropolitain est, Saint-Jean-Baptiste et Henri-Bourassa.

AUTOROUTE 520

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Sur la voie de desserte de l'A-520 est, fermeture de 1 voie sur 2 à la hauteur des rues McArthur et Barr (km 5)

Fermeture par défaut

L'entrée de la montée de Liesse / rue McArthur pour A-520 est

RUE SAINT-PATRICK

Samedi et dimanche, de 9 h 30 à 15 h 30

Sur la rue Saint-Patrick entre le boulevard De La Vérendrye et l'avenue Atwater , circulation en alternance avec signaleurs routiers

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal

À PRÉVOIR

Rue Jean-Talon : dans le cadre du prolongement de la ligne bleue du métro, début des travaux préparatoires (relocalisation des services souterrains) de la station Lacordaire.

À compter du 14 juin et ce, pour une durée d'environ six mois, fermeture de la rue Jean-Talon dans les deux directions à l'intersection du boulevard Lacordaire et circulation à contresens (1 voie par direction) sur le boulevard Lacordaire entre les rues Jean-Talon et du Mans.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

