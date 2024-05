PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 10 AU 13 MAI - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur la route 136 dans les deux directions, incluant les tunnels Ville-Marie et Viger, le pont Papineau-Leblanc reliant Montréal et Laval et sur l'autoroute 13 sud à Laval. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

