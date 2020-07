Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 10 au 13 juillet - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

ÉCHANGEUR TURCOT

De jeudi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-20 EST à l'A-15 NORD (Décarie)

Détour : via la bretelle pour la R-136 / A-720 EST, sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque ouest, l'entrée à la hauteur de la rue du Fort pour l'A-720 / R-136 OUEST et bretelle pour l'A-15 NORD.

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-20 EST à l'A-15 SUD (vers Île des Sœurs, pont Samuel-De Champlain )

Détour : via la bretelle pour la R-136 / A-720 EST, sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques, avenue Atwater sud et A-15 SUD

Camions : via rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST (Bonaventure). À noter que vendredi à 23 h, l'A10 EST sera fermée à la sortie 4 et détour via le boulevard Gaétan-Laberge.

ÉCHANGEUR TURCOT / AUTOROUTE 15

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-15 SUD, entre l'échangeur Turcot et l'entrée de l'avenue Atwater

Détour : via la bretelle pour la R-136 / A-720 EST, sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques, avenue Atwater sud et A-15 SUD

Camions : via rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST (Bonaventure). À noter que vendredi à 23 h, l'A10 EST sera fermée à la sortie 4 et détour via le boulevard Gaétan-Laberge.

Note : une voie sera canalisée entre les entrées en provenance de l'avenue Atwater et du boulevard Gaétan-Laberge.

Fermeture par défaut

L'entrée en provenance du boulevard De La Vérendrye

Détour : continuer jusqu'à la rue Saint-Patrick et avenue Atwater.

AUTOROUTE 20

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-20 OUEST entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre

Détour : via la bretelle pour l'A-15 NORD (Décarie), continuer jusqu'à l'échangeur, bretelle pour l'A-40 OUEST, sortie 65 pour l'A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine, pont Honoré-Mercier) ou A-20 OUEST (vers Dorval)

Fermetures par défaut

Dans l'échangeur Turcot, les bretelles menant de l'A-15 NORD et de l'A-15 SUD (Décarie) à l'A-20 OUEST (vers Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )

Détours, en direction :

NORD : via la bretelle pour l'A-15 NORD (Décarie) et suivre le détour principal.

SUD : via la bretelle pour la R-136 / A-720 EST, sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque ouest, l'entrée à la hauteur de la rue du Fort pour l'A-720 / R-136 OUEST et suivre le détour principal.

Note : pour les usagers en provenance Laval (A-15 SUD des Laurentides) ou de l'A-40 OUEST, continuer directement à la sortie 65 (A-520 OUEST).

Dans l'échangeur Angrignon, l'entrée en provenance du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue (R-138)

Détour : via boulevard Angrignon (sud), rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre (pour les camions, faire le demi-tour à l'endroit habituel), rue Richmond et A-20 OUEST via l'entrée de la 1re Avenue.

Pont Honoré-Mercier : sur le boulevard Angrignon, via les rues Cordner, Senkus, Saint-Patrick et Clément et R-138 OUEST.

AUTOROUTE BONAVENTURE

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur l'A-10 OUEST (direction centre-ville) à la hauteur du pont Victoria

Fermeture par défaut

La sortie 2 (avenue Pierre- Dupuy , casino de Montréal)

Détour : continuer et faire demi-tour à la rue William.

Note : travaux sous la responsabilité du Canadien National (CN).

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-10 EST entre la sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge, A-15) et l'Île des Sœurs

Détour : via le boulevard Gaétan-Laberge, A-15 SUD / pont Samuel-De Champlain ou sortie 57-S (boulevard de l'Île-des-Sœurs).

Note : travaux sous la responsabilité Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

SECTEUR ÎLE DES SŒURS

Déjà en cours, jusqu'à lundi 5 h

Sur l'A-15 SUD, fermeture complète de la sortie 57-N (chemin de la Pointe-Nord)

Détour : en amont , via la sortie 57-S (boulevard de l'Île-des-Sœurs) ou continuer sur le pont Samuel-De Champlain et faire demi-tour à la sortie 6 (boulevard Marie-Victorin, R-132) à Brossard.

Sur l'A-10 EST (Bonaventure), fermeture complète de la sortie 5 (Île des Sœurs)

Détour : en amont , via la sortie 4 et boulevard Gaétan-Laberge continuer sur le pont Samuel-De Champlain et faire demi-tour à la sortie 6 (boulevard Marie-Victorin, R-132) à Brossard.

AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

De vendredi 23 h à samedi 10 h

À Brossard , fermeture complète de l'A-10 EST entre la sortie 6 (boulevard Marie-Victorin, Longueuil , La Prairie , R-132) et l'échangeur de l'A-30

Détour : via la bretelle pour la R-132 OUEST, sortie 50 pour le boulevard Matte et A-30 EST.

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

Fermetures par défaut

Les bretelles menant de la R- 132 EST et de la R-132 OUEST à l'A-10 EST (vers Sherbrooke )

Détours, en direction :

EST : faire demi-tour au boulevard Simard, R-132 OUEST et suivre le détour principal

OUEST : suivre détour principal.

PROJET TURCOT - RÉSEAU LOCAL

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture de la rue Notre-Dame Ouest entre le chemin de la Côte- Saint-Paul et le boulevard Monk

et le boulevard Monk Fermeture de l'accès du boulevard De La Vérendrye pour l'avenue de l'Église et fermeture du tronçon de l'avenue de l'Église entre le boulevard De La Vérendrye et la rue Drake

Détour, accès : continuer jusqu'à la rue Woodland, boulevard Champlain, rue de l'Église et suivre le détour suivant.

Détour, avenue de l'Église : boulevard De La Vérendrye, rue Saint-Patrick ouest, rue Eadie et avenue de l'Église.

AUTOROUTE 40 / PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES

De vendredi 23 h à lundi 4 h

Sur le pont de l'Île-aux-Tourtes en direction ouest, entre Senneville et Vaudreuil-Dorion , fermeture partielle de 1 voie sur 3

et , fermeture partielle de 1 voie sur 3 À prévoir lundi : circulation à contresens en semaine (gestion dynamique des voies) pendant les heures de pointe, jusqu'à septembre

: circulation à contresens en semaine (gestion dynamique des voies) pendant les heures de pointe, jusqu'à Direction est (vers Senneville / île de Montréal) : 3 voies ouvertes du lundi au vendredi entre 5 h et 9 h, et 2 voies ouvertes en dehors de cette période

: 3 voies ouvertes du lundi au vendredi entre 5 h et 9 h, et 2 voies ouvertes en dehors de cette période

Direction ouest (vers Vaudreuil-Dorion ) : 3 voies ouvertes du lundi au vendredi entre 15 h et 19 h, et 2 voies ouvertes en dehors de cette période

Camions : en tout temps, interdiction de circuler sur l'accotement de droite dans les deux directions

ÉCHANGEUR DORVAL

À partir de 21 h, mardi 14 juillet - longue durée

Fermeture de l'avenue Michel-Jasmin entre le boulevard McMillan et l'avenue Marshall, jusqu'à la mi-août

Détour : via le boulevard McMillan et avenue Marshall

Sur l'A- 520 EST , fermeture de la sortie pour l'avenue Michel-Jasmin, jusqu'à la mi-octobre

Détour : via la sortie 2 (55e Avenue)

RAPPEL : déjà en cours, jusqu'à la mi-août

Fermeture de l'A-520 OUEST et circulation à contresens sur la chaussée est, 1 voie par direction, entre le rond-point Dorval et l'entrée du boulevard Roméo-Vachon. À noter pour les camions , voie réduite à 3,2 mètres dans le contresens. Un détour balisé est en place

et l'entrée du boulevard Roméo-Vachon. À noter pour les , voie réduite à 3,2 mètres dans le contresens. Un détour balisé est en place Fermetures des entrées en provenance des boulevards Roméo-Vachon (aéroport) et McMillan pour l'A-520 OUEST.

Détour : pour le boulevard Roméo-Vachon, via l'embranchement pour l'A-20 EST et faire demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue). Pour le boulevard McMillan, en direction nord via les avenues Marshall et Michel-Jasmin et 55e Avenue. En direction sud via avenue Cardinal, boulevard Albert de Niverville et boulevard Roméo-Vachon

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

