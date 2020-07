TORONTO, le 15 juill. 2020 /CNW/ - Depuis 25 ans, les Canadiens font confiance au Mouvement UNIS pour améliorer la vie des enfants et de leurs familles grâce à des programmes de développement holistique qui abordent les problèmes de pauvreté et d'exploitation dans le monde entier, et pour promouvoir l'apprentissage par le service communautaire.

Après mûre réflexion et avec beaucoup de soin et de préoccupation pour toutes nos parties prenantes, nous avons pris d'importantes décisions afin de recentrer notre mission, simplifier notre offre de programmes et entreprendre une série de changements de gouvernance et de structure.

Mouvement UNIS reviendra à ses racines, en donnant la priorité à notre travail de développement international. UNIS a construit 1 500 écoles et centres scolaires en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Grâce à ces efforts, 200 000 enfants ont reçu une éducation, et plus de 30 000 femmes dans le monde ont participé aux programmes de revenus alternatifs du Mouvement UNIS. Au Kenya, le WE College forme la prochaine génération d'infirmières, et l'hôpital d'UNIS à Baraka a traité 130 000 patients et est maintenant l'hôpital régional chef de file pour la réponse à la COVID-19.

Le développement international est notre point de départ et c'est là que le besoin pour nos services est le plus important. Les villages de nos partenaires mondiaux ont déjà été fortement touchés par la COVID-19, et nous ne devons pas les laisser être davantage affectés par des enjeux qui ne les concernent pas, à l'autre bout du monde.

Les programmes d'apprentissage par le service communautaire des écoles UNIS se poursuivront en Amérique du Nord, mais passeront à un format exclusivement numérique, garantissant aux éducateurs, aux parents et aux élèves un accès gratuit à des centaines de plans de cours, des campagnes, des ressources de développement professionnel et des vidéos inspirantes sur la Journée UNIS. La COVID-19 a accéléré l'apprentissage numérique, et nous voulons préserver la durabilité à long terme de nos programmes d'apprentissage par le service communautaire grâce à la transformation technologique. Nous sommes entièrement engagés à faire en sorte que les enseignants disposent du soutien électronique nécessaire pour ce programme, notamment par l'intermédiaire de nos partenaires scolaires.

Reflétant les réalités de la COVID-19, nous avons annulé les activités de la Journée UNIS dans un avenir proche. Nous sommes fiers d'avoir organisé 137 Journées UNIS, accueillant plus de 1,5 million d'élèves qui ont gagné leur place en effectuant 70 millions d'heures de service pour plus de 3 000 causes et organismes de bienfaisance.

Enfin, nous reconnaissons que 25 années d'expansion rapide et d'entrepreneuriat social novateur ont abouti à une structure organisationnelle plus compliquée qu'elle ne devrait l'être. Nous sommes fiers de l'impact social auquel UNIS a contribué, mais nous sommes conscients que sa structure doit être plus facile à comprendre et plus transparente pour toutes nos parties prenantes. Nous reconnaissons également qu'il est temps de revoir certaines de nos politiques et pratiques.

C'est pourquoi nous prenons les mesures suivantes.

Aujourd'hui, nous annonçons une révision organisationnelle formelle dirigée par Korn Ferry , experts mondiaux en matière de conception organisationnelle et de gouvernance. Le but de cette révision est de simplifier la structure organisationnelle d'UNIS, y compris d'évaluer l'avenir de ME to WE, dans le but d'une séparation plus claire de l'entreprise sociale et des entités caritatives.

, experts mondiaux en matière de conception organisationnelle et de gouvernance. Le but de cette révision est de simplifier la structure organisationnelle d'UNIS, y compris d'évaluer l'avenir de ME to WE, dans le but d'une séparation plus claire de l'entreprise sociale et des entités caritatives. Dans le cadre de cette révision, UNIS engagera un chef de la gestion globale des risques et de la conformité, chargé de superviser la conformité de la gestion des risques, de la réglementation et de la gouvernance. Ce poste sera indépendant de l'équipe de direction et sera directement imputable devant le conseil d'administration.

Korn Ferry procédera à un examen complet du conseil d'administration, en tenant compte de la diversité, de l'inclusion et de l'indépendance, et contribuera à la mise en place des meilleurs systèmes de gouvernance.

procédera à un examen complet du conseil d'administration, en tenant compte de la diversité, de l'inclusion et de l'indépendance, et contribuera à la mise en place des meilleurs systèmes de gouvernance. De plus, Avis Glaze , un leader international dans le domaine de l'éducation, et McCarthy Tétrault LLP effectueront un examen du lieu de travail.

, un leader international dans le domaine de l'éducation, et McCarthy Tétrault LLP effectueront un examen du lieu de travail. Enfin, l'honorable David Onley , ancien lieutenant-gouverneur de l' Ontario , se joindra à l'organisation en tant que conseiller exécutif pour fournir des conseils sur cette transformation et aider à orienter la mise en œuvre des recommandations de Korn Ferry .

En effectuant ces changements au sein de notre organisation, UNIS pourra entamer les 25 prochaines années en se concentrant sur ce qui compte le plus : les communautés et les jeunes que nous servons.

SOURCE WE Charity

Liens connexes

http://we.org/