Planification pluriannuelle de l'immigration 2020-2022 - Annonce de la consultation publique et dépôt du cahier de consultation

MONTRÉAL, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Simon Jolin-Barrette, lance l'invitation à prendre part à la consultation publique sur la planification de l'immigration pour la période 2020-2022. Dirigée par la Commission des relations avec les citoyens, la consultation publique offre l'occasion aux personnes et groupes intéressés par l'immigration de discuter des nouvelles orientations proposées par le gouvernement du Québec en ce qui a trait notamment aux objectifs de sélection et d'admission des personnes immigrantes au Québec pour les trois prochaines années.

Cet exercice de consultation est particulièrement important pour élaborer une planification pluriannuelle de l'immigration qui constitue une richesse pour la société québécoise. La planification pluriannuelle s'inscrit dans la continuité de la réforme entreprise par le gouvernement du Québec afin de moderniser le système d'immigration.

Parmi les orientations proposées, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion propose d'augmenter graduellement les niveaux d'immigration dans les prochaines années. Cette hausse progressive s'accompagnera du déploiement d'une série de mesures pour améliorer l'intégration et la francisation des personnes immigrantes.

Les orientations proposées serviront également à améliorer la sélection des personnes immigrantes pour qu'elles répondent davantage aux besoins du marché du travail du Québec et pour que les personnes immigrantes puissent participer pleinement à la société québécoise, et ce, et à la hauteur de leurs compétences.

Citation :

« Les orientations que nous proposons pour la période 2020-2022 s'inscrivent dans la réforme que nous avons entreprise pour réussir l'immigration, tant pour la personne immigrante que pour la société québécoise. La hausse progressive du nombre de personnes immigrantes que le Québec souhaite accueillir s'accompagnera du déploiement d'une série de mesures destinées à améliorer l'intégration et la francisation des personnes immigrantes. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Faits saillants :

La population québécoise et les organismes qui le désirent peuvent participer à la consultation sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2020-2022 en soumettant au plus tard le 22 juillet un mémoire à la Commission des relations avec les citoyens de l'Assemblée nationale ou en répondant au questionnaire qui est accessible dans le site Internet de l'Assemblée nationale.

Des auditions publiques en commission parlementaire se tiendront à compter du 12 août 2019 concernant le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2020-2022 ».

Liens connexes :

