Planetree international attribue à l'Hôpital de réadaptation Villa Medica son niveau de conformité le plus élevé - la Certification Or - pour l'excellence en soins centrés sur la personne

MONTRÉAL, le 26 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Hôpital de réadaptation Villa Medica a récemment reçu la Certification Or pour l'excellence en soins centrés sur la personne de Planetree International. Cette certification Person-Centred Care® reconnaît les réalisations et l'innovation de l'organisation dans la prestation de soins et de services centrés sur la personne. L'Hôpital de réadaptation Villa Medica est l'une des 89 organisations de santé à travers le monde à remporter ce prix prestigieux !

« Cette Certification Or témoigne que l'Hôpital de réadaptation Villa Medica est une organisation qui se démarque par la collaboration entre le personnel, les usagers et leurs proches en vue de fournir des soins et des services de qualité supérieure, où la dignité, l'empowerment et le bien-être des usagers et de leurs proches sont prioritaires. » a déclaré Susan Frampton, présidente de Planetree International, une organisation à but non lucratif visant à transformer les soins de santé depuis 40 ans.

Madame Anne Beauchamp, Présidente-directrice générale de l'Hôpital de réadaptation Villa Medica, ne peut cacher son enthousiasme : « Je suis tellement reconnaissante de la route parcourue depuis notre adhésion en 2012. Bravo à tous les employés, vous êtes incroyables ! ».

La Certification Or pour l'excellence en soins centrés sur la personne représente le plus haut niveau de réussite en matière de soins centrés sur la personne, sur la base de preuves et de normes. Les soins de santé centrés sur la personne donnent la priorité à la participation active des patients et de leur famille tout au long de leur parcours de soins et de services en mettant l'accent sur le partenariat, la compassion, la transparence, l'inclusion et la qualité.

Les critères sur lesquels s'appuie la Certification Or Planetree reflètent ce que les patients, les résidents, les membres de la famille et les professionnels de santé considèrent comme les plus importants lors d'une expérience de soins de santé.

L'Hôpital de réadaptation Villa Medica offre des soins et services spécialisés de réadaptation depuis presque cinquante ans, et est un établissement agréé par Agrément Canada depuis 1972.

Pour en savoir plus sur l'Hôpital de réadaptation Villa Medica : https://villamedica.ca/

Pour en savoir plus sur le programme de certification des soins centrés sur la personne de Planetree, et pour bien comprendre les critères, le processus de candidature et plus encore, visitez : https://planetree.org/certification/

