Plan stratégique 2023-2028 : la RBQ se dote d'une feuille de route pour veiller à la protection du public

QUÉBEC, le 30 janv. 2024 /CNW/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) est heureuse de dévoiler son nouveau Plan stratégique 2023-2028. Ce plan oriente les actions de l'organisme pour les prochaines années. Il témoigne de l'engagement de la RBQ à répondre aux besoins et attentes exprimés par la population, les clientèles et les partenaires.

Des actions concrètes pour trois enjeux prioritaires

Les actions de la RBQ ciblent trois enjeux stratégiques :

Accroître la sécurité et la protection du public en redoublant d'efforts pour accentuer sa présence sur le terrain et revoir ses façons de faire en matière d'inspection, d'enquête, de qualification professionnelle, de réglementation et de normalisation;

Offrir des services simples et accessibles aux citoyens et aux citoyennes;

Être un milieu de travail inspirant et soutenir le développement du personnel.

« Le Plan stratégique 2023-2028 de la RBQ est diffusé à un moment où notre gouvernement s'apprête à moderniser l'industrie de la construction. À cet égard, les enjeux et les objectifs présentés témoignent de la volonté de la RBQ de contribuer à mieux protéger le public et à rehausser la qualité des bâtiments et des installations. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Ce plan contient des cibles ambitieuses en adéquation avec les attentes élevées de la population. La RBQ redouble d'efforts notamment pour accroître sa présence sur le terrain, tant en inspection qu'en enquête, et pour travailler en étroite collaboration avec ses partenaires. »

Michel Beaudoin, président-directeur général de la RBQ

Au sujet de la RBQ

Présente partout au Québec, la RBQ a pour mission de veiller à la qualité des travaux de construction et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des installations sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges, des lieux de baignade et de l'efficacité énergétique. La RBQ surveille l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines techniques de sa compétence. De plus, la RBQ a comme fonction le contrôle de la qualification des entrepreneurs de façon à s'assurer de leur probité, leur compétence et leur solvabilité.

