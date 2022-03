Plan santé : l'OTIMROEPMQ appuie la démarche du gouvernement et offre son entière collaboration

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - À la suite du dévoilement public du Plan santé ce mardi, l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ) appuie la démarche du ministère de la Santé et des Services Sociaux et offre son entière collaboration dans l'application de ce dernier. L'Ordre considère que la majorité des mesures proposées sont concrètes, mais réitère que la mise en place de ce Plan dépend d'abord d'une meilleure attraction et rétention du personnel de la santé.

VERS UNE PROTECTION ACCRUE DU PUBLIC

« Comme ordre professionnel, nous ne pouvons qu'être en accord avec toute démarche visant un meilleur accès aux soins de santé, affirme la présidente de l'OTIMROEPMQ, Mélanie Ratelle, t.r.o. Ce Plan, notamment avec le Guichet d'accès à la première ligne (GAP), s'inscrit selon nous dans cette lignée et la vision qu'a partagée le ministre Dubé nous semble être un très bon point de départ. Nous contribuerons à la hauteur du mandat qui nous est confié, et ce, pour toutes les initiatives qui placent le patient au coeur de la démarche. »

50 MESURES DU PLAN : DES RÉFLEXIONS À APPROFONDIR

L'OTIMROEPMQ a pris connaissance des 50 mesures que comprend le Plan et interpelle le MSSS, plus particulièrement quant aux éléments suivants :

1. Formation, rétention et recrutement massif de personnel permettant notamment de rehausser la capacité hospitalière

L'Ordre considère essentiel de faire partie des discussions et des décisions entourant les solutions à mettre en place pour favoriser l'attraction et la rétention des technologues et futurs technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale. Il sera difficile de mettre en place les mesures annoncées sans d'abord s'assurer d'avoir tous les professionnels requis dans la chaîne de soins aux patients et d'assurer leur relève.

« L'expertise des technologues est névralgique pour un grand nombre de services et les examens et traitements qu'ils réalisent contribuent au diagnostic de plusieurs pathologies. Mais en ce moment, on remarque un taux d'absentéisme préoccupant qui met une pression importante sur les technologues en poste, qui doivent assurer le même service aux patients. Sans compter que la relève des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale se fait rare dans certains programmes collégiaux », explique Mme Ratelle.

6. Décloisonnement des champs de pratique des travailleurs et des professionnels de la santé et des services sociaux pour favoriser un accès plus rapide aux soins pertinents, prodigués par les ressources compétentes

Certes, nous sommes en accord avec un accès plus rapide aux soins, mais pas au détriment de la qualité de l'examen réalisé. Décloisonner davantage nécessitera des balises extrêmement claires afin d'assurer que l'examen ou le traitement soit réalisé par le professionnel détenant la compétence ciblée. L'Ordre est d'avis que cette mesure nécessitera une grande collaboration interprofessionnelle et permettra à ses membres de voir reconnaitre leurs expertises.

35. Dépistage en cancérologie répondant mieux aux besoins de la population

L'imagerie médicale servant au diagnostic de plusieurs cancers, l'OTIMROEPMQ se réjouit de constater que le dépistage en cancérologie figure parmi les priorités du Plan santé. La qualité des images produites par les technologues en imagerie médicale est au cœur même du bon diagnostic. Il est cependant primordial que les différentes parties prenantes trouvent ensemble des solutions durables afin de réduire les délais d'accès pour le patient.

DES ACTIONS À ENTREPRENDRE RAPIDEMENT

Bien que les mesures proposées au Plan s'échelonnent dans le temps, l'OTIMROEPMQ est d'avis que tous les joueurs concernés doivent rapidement se concerter. « Nous nous engageons à déployer tous les efforts nécessaires pour que les patients aient un meilleur accès au soin tout en continuant d'avoir la même qualité d'examens et de traitements. Et celle-ci s'obtient notamment en s'assurant que les professionnels aient les meilleurs outils pour les réaliser », conclut Mélanie Ratelle.

À PROPOS DE L'OTIMROEPMQ

Fondé en 1941, l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ) compte plus de 6 700 membres et a pour mission première de protéger le public. À cette fin, il surveille activement l'exercice de la profession et s'assure de la compétence de ses membres, afin d'offrir au public des services de qualité. L'Ordre regroupe les professionnels de cinq domaines d'exercice, soit le radiodiagnostic, la médecine nucléaire, l'échographie médicale, la radio-oncologie et l'électrophysiologie médicale.

facebook.com/otimroepmq otimroepmq.ca/information-au-public/domaines-dexercice/

SOURCE Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec

Renseignements: Maude Bujeault Bolduc, directrice des communications, OTIMROEPMQ, 514 743-6248, [email protected]