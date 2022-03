Plan santé : des gestes à poser dès maintenant

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec (ASMUQ) salue le plan du ministre Dubé, mais souhaite que les mesures touchant les urgences et l'accès à la première ligne soient mises en œuvre sans tarder.

« Trop longtemps, la seule option pour le patient en dehors des heures ouvrables a été l'urgence. Le plan présenté par le ministre Dubé représente un changement de culture que doit s'approprier l'ensemble du réseau s'il souhaite réellement remplir sa mission auprès de la population », affirme la Dre Laurie Robichaud, vice-présidente de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec.

Des centres de commandement pour une meilleure fluidité

La mise en place des centres de commandement suggéré dans le plan est une demande historique de l'ASMUQ et son fonctionnement est prouvé. Le centre de commandement constitué d'une équipe multidisciplinaire dédiée à la coordination est la meilleure façon d'optimiser la trajectoire des patients de l'urgence et de minimiser les délais dans leur prise en charge. Les urgences les plus en difficulté ont déjà été ciblées et il est crucial d'y implanter des centres de commandement dès maintenant en octroyant le financement sans délai.

Une première ligne essentielle

L'Association des spécialistes en médecine d'urgence salue les mesures pour renforcer la première ligne, que ce soit en matière de médecine familiale ou de modernisation des services préhospitalier et d'un rôle accru des infirmières praticiennes spécialisées. Ces intervenants, en plus des soins à domicile, jouent un rôle crucial pour éviter que le seul recours des patients soit l'urgence.

« En agissant sur la première ligne et en augmentant les lits d'hospitalisation, le plan agit autant à l'entrée de l'urgence qu'à la sortie et c'est exactement ce qu'on souhaite », ajoute la Dre Laurie Robichaud.

À propos de l'ASMUQ

À propos de l'ASMUQ

L'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec a pour mission de promouvoir les intérêts des spécialistes en médecine d'urgence du Québec.

