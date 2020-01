Plan quinquennal des investissements universitaires 2019-2024 - Investissement de 7 M$ pour le Campus de la santé de l'Université de Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - L'Université de Sherbrooke pourra bénéficier d'une aide financière de 7 millions de dollars pour la construction de son Carrefour du savoir, situé au cœur du Campus de la santé. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge.

Ce nouvel espace permettra d'abriter la nouvelle bibliothèque des Sciences de la santé ainsi qu'un nouveau centre de formation en recherche documentaire et en informatique sur la santé. Le projet vise également à remplacer l'actuelle bibliothèque désuète, qui ne répond plus aux normes ni aux besoins de la recherche documentaire en médecine et en sciences de la santé.

Citations :

« Le Carrefour du savoir est une autre belle preuve de l'importance que notre gouvernement accorde aux deux secteurs névralgiques que sont la santé et l'éducation. Nous avons le désir et la ferme intention de répondre aux besoins de la population québécoise. Nul doute que les étudiants, les enseignants et les membres du personnel seront enchantés d'évoluer dans ces nouveaux espaces et qu'ils pourront en tirer d'importants bénéfices. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« Je me réjouis de cette excellente nouvelle pour l'Université de Sherbrooke et pour toute la région de l'Estrie. Je suis persuadé que le futur Carrefour du savoir deviendra l'une des raisons du succès des futurs étudiants du domaine de la santé de l'Université. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

