Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025 - Le gouvernement du Québec octroie 6,5 M$ à l'accélérateur d'entrepreneurs Espace-inc pour développer l'entrepreneuriat au Québec

SHERBROOKE, QC, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - C'est avec une immense fierté qu'Espace-inc obtient un soutien financier à la hauteur de 6,5 M$ du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) dans le cadre du Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025.

Face aux défis de la nouvelle économie et dans un contexte de criante pénurie de main-d'œuvre, il est crucial pour les entrepreneurs d'être accompagnés de façon soutenue et concrète afin de bien définir leurs priorités, rester compétitifs et répondre aux enjeux environnementaux et sociaux auxquels ils sont confrontés. L'accompagnement intensif, offert par Espace-inc, mise sur une approche par et pour les pairs et répond aux besoins évolutifs des entrepreneurs émergents, en démarrage et en PME, issus de toutes les régions du Québec.

Ainsi, cette somme permettra à l'accélérateur d'entamer la prochaine étape dans son développement et l'opérationnalisation d'un nouveau plan stratégique, qui mise sur une approche collaborative suprarégionale afin de repérer les talents, les accélérer et ainsi collaborer au dynamisme des territoires partenaires. Cette offre écosystémique permettra d'accompagner à long terme, notamment en collaboration avec les espaces régionaux d'accélération et de croissance (ERAC), des entrepreneurs de partout au Québec à bâtir et consolider des entreprises innovantes à croissance durable.

« C'est une reconnaissance du travail accompli depuis huit ans pour l'ensemble de l'équipe et de nos partenaires. Le gouvernement partage notre vision sur la collaboration et l'importance de dynamiser les régions au bénéfice des entrepreneurs innovants et ambitieux. »

Chloé Legris, présidente-fondatrice et cheffe de l'innovation d'Espace-inc

« Notre gouvernement est fier d'appuyer Espace-inc et son réseau d'entrepreneurs aguerris, qui aident leurs pairs partout au Québec à mieux se positionner sur leur marché, et à être plus innovants et performants. Ils contribuent aussi à bâtir une culture d'entreprise qui favorise l'attraction et la rétention des talents. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Grâce à Espace-inc, les entrepreneurs accèdent à des parcours uniques d'accompagnement pour concrétiser et faire croître leurs projets. Soutenir un accélérateur comme celui-ci à l'échelle du Québec, nous permettra d'avoir encore plus d'entreprises qui généreront des retombées économiques positives dans nos régions. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets sciences et innovation)

À propos d'Espace-inc | Accélérateur d'entrepreneurs

Espace-inc est un accélérateur entrepreneurial qui mise sur le développement des entrepreneurs qui ont l'ambition de développer des modèles d'affaires à potentiel de croissance durable. Les services offerts se distinguent par un accompagnement personnalisé, intensif et adapté en temps réel aux priorités de l'entrepreneur, et ce, de la validation à la croissance. L'accompagnement d'Espace-inc se démarque par la force et l'étendue de son réseau d'entrepreneurs aguerris et d'experts de haut niveau. Depuis 2015, Espace-inc a fait ses preuves avec plus de 650 candidatures reçues, plus de 250 entrepreneurs accompagnés et 151 M$ en financement.

