Plan québécois des infrastructures 2024-2034 - Déception face au refus d'autorisation de la deuxième phase du projet d'agrandissement de l'Hôpital Pierre-Boucher

LONGUEUIL, QC, le 3 mai 2024 /CNW/ - Cette année encore le gouvernement du Québec a pris la décision de mettre sur la glace la deuxième phase du projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital Pierre-Boucher. Malgré les besoins croissants de la population de la Montérégie-Est, la Fondation Hôpital Pierre-Boucher est consternée que le projet n'ait pas été retenu dans la liste des projets octroyés au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034 du gouvernement du Québec.

Alors que les problèmes d'accès aux soins de santé sont au cœur des préoccupations et que les capacités de l'hôpital sont déjà saturées, la Fondation est vivement préoccupée par cette décision.

Un projet d'envergure nécessaire et urgent

D'ici 2036, la population de la Montérégie-Est augmentera de 9 % et le nombre de personnes âgées de 36 %. La croissance et le vieillissement de la population exercent une pression significative sur l'Hôpital Pierre-Boucher, qui doit absolument être agrandi. De 2017 à 2022, le nombre de visites à l'urgence a crû de 36 %, et suivant cette tendance, la hausse atteindra 63 % en 2031. Alors que le nombre de lits d'hospitalisation est déjà nettement insuffisant, plus de 200 lits supplémentaires seraient nécessaires d'ici 2031 pour répondre aux besoins de la population.

Pour faire face à cette réalité, le CISSS de la Montérégie-Est, dont fait partie l'Hôpital Pierre-Boucher, a élaboré un vaste projet d'agrandissement et de modernisation des infrastructures. Celui-ci comprend la construction d'une nouvelle urgence, incluant l'ajout de civières pour répondre à la demande actuelle, ainsi que l'agrandissement de l'Hôpital, qui permettra de se concentrer sur les besoins futurs de la population.

Pour l'instant, seule une partie du projet d'agrandissement et de modernisation a été autorisée par le gouvernement en 2018. Si ces travaux étaient nécessaires et bienvenus, ils demeurent toutefois largement insuffisants pour répondre aux besoins réels de la population et pour améliorer significativement la qualité des services offerts. En effet, les travaux de construction d'une nouvelle urgence qui seront enclenchés ne prévoient aucun lit d'hospitalisation supplémentaire ni aucun développement de services ambulatoires.

En ce sens, la réalisation de l'ensemble du projet est cruciale. Compte tenu des délais de construction, la Fondation exhorte le gouvernement d'autoriser rapidement la seconde phase du grand projet d'agrandissement et de modernisation, afin que la planification puisse s'amorcer.

Citations

« C'est une grande déception pour nous de constater que le projet d'agrandissement et de modernisation des infrastructures de l'Hôpital Pierre-Boucher n'a pas été inclus au Plan québécois des infrastructures, malgré le besoin urgent. La Fondation ne baissera toutefois pas les bras. Nous allons continuer de mettre de la pression sur le gouvernement pour que celui-ci autorise rapidement ce projet au bénéfice des usagers et usagères de la Montérégie. Parmi les actions possibles, nous envisageons le lancement d'une pétition. Il en va de la sécurité des soins octroyés à la population. »

- Fannie Allard, Directrice générale de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher

« Les patients de la Montérégie-Est attendent ce projet d'agrandissement et de modernisation depuis de nombreuses années, et nous sommes inquiets de constater que le gouvernement du Québec n'a toujours pas donné suite à cette demande. Les besoins sont pourtant criants et risquent de s'accentuer avec le vieillissement de la population et la croissance démographique en Montérégie. Ce sont les citoyennes et citoyens de la Rive-Sud qui sont perdants actuellement en ne bénéficiant pas des services adéquats auxquels ils devraient pourtant avoir droit. »

- Audrey Bernard, membre du CA de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher

À propos de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher

Au-delà des investissements du gouvernement qui permettent de bâtir les infrastructures indispensables aux soins de santé, c'est la générosité des donateurs qui permet à la Fondation de bonifier les services et les équipements des unités de soins de l'Hôpital Pierre-Boucher. Depuis sa création en 1987, la Fondation a versé à l'Hôpital Pierre-Boucher plus de 55 millions $ afin de financer de nombreux projets. Cet appui touche autant l'acquisition d'équipement médical et de soins de haute technologie que des travaux d'amélioration de l'environnement de soins et de pratique des médecins et des employés.

