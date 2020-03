Plan québécois des infrastructures 2020-2030 - Des investissements records pour répondre aux préoccupations de la population

QUÉBEC, le 10 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030, présenté aujourd'hui par le gouvernement du Québec, prévoit un sommet historique d'investissements de 130,5 milliards de dollars pour les dix prochaines années. Ces sommes, en hausse de 15,1 milliards de dollars par rapport au précédent PQI, sont investies en fonction de quatre grandes priorités : l'éducation, le transport collectif, la santé et la culture. Dans un souci de saine gestion publique, cette deuxième hausse importante des investissements a été établie en tenant compte de l'incidence sur la dette, dont l'atteinte des cibles de réduction est devancée, et sur les dépenses publiques. De plus, dans un contexte d'incertitude économique grandissante, liée notamment au COVID-19, le gouvernement estime par ailleurs qu'il est avisé d'accroître les investissements dans les infrastructures publiques pour soutenir l'économie.

Pour la première fois, les sommes qui seront consacrées au transport collectif et celles qui seront injectées dans le réseau routier laissent entrevoir un équilibre. C'est signe que ce PQI est résolument axé sur la réduction des gaz à effet de serre et l'adaptation aux changements climatiques.

Par ailleurs, le gouvernement prévoit une amélioration de l'état des infrastructures publiques au cours des prochaines années. De façon globale, en tenant compte de l'effet escompté des investissements prévus au PQI 2020-2030, le taux d'actifs jugés en bon état (A, B, C) pourrait passer de 60,8 %, en 2020, à 70,7 %, en 2030. Les bénéfices de cette action déterminante se feront sentir pendant de nombreuses années et contribueront à une croissance économique soutenue dans toutes les régions du Québec.

Des investissements ambitieux pour construire et mettre à niveau les écoles du Québec

D'abord, les investissements supplémentaires du PQI consacrés au secteur de l'éducation s'élèvent à 5,9 milliards de dollars, ce qui représente 27,2 % des nouvelles disponibilités du PQI 2020-2030. Cette augmentation porte les investissements de ce secteur à près de 19,2 milliards de dollars, pour la prochaine décennie, dont 71 % seront consacrés à la rénovation et au maintien des écoles.

Ces investissements permettront de doter le Québec d'une nouvelle génération d'écoles modernes et de remettre en bon état les infrastructures scolaires. Ils serviront notamment à mettre en place de nouveaux locaux dans les écoles primaires et secondaires, ainsi qu'à réaliser des projets majeurs de réfection, d'agrandissement et de construction d'écoles secondaires, particulièrement dans la grande région de Montréal.

Des investissements à la hauteur des besoins des bénéficiaires du réseau de la santé et des services sociaux

Une somme additionnelle de 2,9 milliards de dollars au PQI 2020-2030 sera consacrée aux établissements de santé et de services sociaux, ce qui porte les investissements de ce secteur à 20,5 milliards de dollars. Parmi les projets qui bénéficieront de ces sommes, que ce soit pour leur mise à l'étude ou pour leur planification, mentionnons la modernisation de plusieurs centres hospitaliers, dont l'hôpital de Sept-Îles et l'hôpital Charles-Le Moyne (volet santé mentale). Le gouvernement propose également un plan de transformation majeure des établissements d'hébergement et de soins de longue durée pour les aînés et les adultes ayant des besoins particuliers, qui consiste en la mise en chantier des maisons des aînés et des maisons alternatives.

Des sommes records pour le transport collectif et pour mettre à niveau le réseau routier

Le PQI 2020-2030 prévoit 3,3 milliards de dollars supplémentaires pour le développement du transport collectif, ce qui porte les investissements de ce secteur à 15,8 milliards de dollars. Cette somme sera consacrée notamment à trois projets structurants de transport collectif électrique, déjà à l'étude ou en planification, auxquels s'ajoutent trois nouveaux projets mis à l'étude au présent PQI, pour un total de six projets. Ceux-ci prendront forme dans les régions de Montréal, de la Montérégie, de Laval, de la Capitale-Nationale et de l'Outaouais.

Au total, le gouvernement projette des investissements estimés au transport collectif de 43,8 milliards de dollars, incluant la participation éventuelle de partenaires financiers. Ces sommes records seront nécessaires au déploiement de ces projets et traduisent la volonté du gouvernement de faire de ce secteur une priorité pour les années à venir. Le gouvernement assurera la coordination et le leadership de ces projets qui offriront de nouvelles possibilités aux citoyennes et citoyens, qui pourront se déplacer tout en contribuant aux efforts de réduction des gaz à effet de serre.

Rappelons que le PQI 2020-2030 prévoit plusieurs investissements visant à décongestionner les artères urbaines, dont la poursuite du projet de prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et l'acquisition de nouvelles voitures AZUR pour remplacer certaines voitures du réseau, ainsi que l'ajout d'utilisation des accotements par les autobus (UAB) et de voies réservées.

Le gouvernement juge également important de poursuivre ses investissements dans les infrastructures routières actuelles afin d'en améliorer l'état, de résorber leur déficit en maintien d'actifs, d'assurer la sécurité des automobilistes ainsi que de favoriser le passage des différents modes de transport collectif. Ainsi, à terme, les investissements destinés aux projets du réseau routier sont estimés à 42,5 milliards de dollars au PQI 2020-2030 et aux PQI ultérieurs.

En tenant compte des investissements additionnels de 2,7 milliards de dollars pour le secteur du réseau routier, ce sont des investissements totalisant 26,8 milliards de dollars qui sont prévus pour ce secteur au PQI 2020-2030, dont 22,3 milliards de dollars en maintien du parc ou 83 % des investissements (20,2 milliards de dollars au PQI 2019-2029).

Des investissements importants en faveur de notre culture

Parmi les autres secteurs qui bénéficieront d'investissements supplémentaires, mentionnons celui de la culture, avec 394 millions de dollars afin de mettre en place un parcours d'infrastructures culturelles. Situés dans diverses régions du Québec, ces immeubles patrimoniaux, qui serviront notamment à la diffusion, à la création et à la médiation culturelles, seront acquis, restaurés, aménagés et reconvertis.

Plus grande transparence dans les projets d'infrastructure de 20 M$ et plus

Depuis juillet 2018, le Secrétariat du Conseil du trésor diffuse, sur son site Web, différents renseignements relatifs aux projets d'infrastructure de 50 millions de dollars et plus. Pour la première fois, avec le PQI 2020-2030, cette communication ira plus loin en publiant les projets de 20 millions de dollars et plus. Au cours de l'année 2020-2021, le Tableau de bord des projets d'infrastructure sera ainsi bonifié, pour une meilleure reddition de comptes.

Citation :

« Ce deuxième Plan québécois des infrastructures a été élaboré pour répondre aux priorités des citoyens, dans une perspective de développement durable. Les efforts et l'audace dont nous avons fait preuve, durant la dernière année, ont entraîné les résultats escomptés. Nous sommes plus déterminés que jamais à accélérer ces efforts pour favoriser la prospérité sociale et économique du Québec. Les récents soubresauts de l'économie mondiale ont par ailleurs confirmé que le moment est propice pour planifier et investir dans nos infrastructures. En plus de contribuer à maintenir une économie forte, les investissements colossaux prévus par le PQI 2020-2030 ont l'ambition de participer activement à la lutte contre les changements climatiques, tout en s'attaquant à la vétusté de nos actifs. Je suis persuadé qu'ils sauront fournir la réponse à notre vision d'un Québec plus vert et plus fier. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor

