Plan pour une économie verte - Appui de près de 20 M$ à trois projets contribuant positivement à la transition énergéatique du Québec

QUÉBEC, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec investit 19,9 millions de dollars pour appuyer la réalisation de trois projets visant à stimuler l'économie circulaire et à lutter contre les changements climatiques.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Économie circulaire

Ainsi, le Consortium de recherche et d'innovation en bioprocédés industriels du Québec (CRIBIQ) reçoit une aide gouvernementale de 8 millions de dollars pour financer des appels de projets relatifs aux synergies industrielles, à l'économie circulaire et à l'optimisation de la performance environnementale des entreprises. L'initiative vise à appuyer une trentaine de projets préconisant l'utilisation des extrants d'une entreprise pour en faire les intrants d'une autre.

Réduction des gaz à effet de serre

Québec octroie également 6,5 millions de dollars au CRIBIQ pour soutenir des projets de recherche collaborative. L'objectif : réduire les émissions de gaz à effet de serre en agriculture, en gestion des matières résiduelles et dans les procédés industriels.

Électrification des transports

Enfin, Innovation en énergie électrique (InnovÉÉ) obtient 5,4 millions de dollars du gouvernement du Québec pour soutenir des collaborations s'établissant entre l'industrie et le milieu de la recherche et visant l'électrification des transports.

Citations :

« Nous pouvons assurer une relance économique durable et créatrice de richesse. Pour ce faire, nous devons appuyer l'innovation technologique des entreprises et les projets de collaboration en recherche comme ceux d'InnovÉÉ et du CRIBIQ. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Ces aides financières contribuent à répondre à deux mesures importantes du Plan pour une économie verte 2030. La recherche collaborative est un élément clé pour arriver à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le soutien accordé permettra aussi d'organiser des activités de concertation pour mobiliser la clientèle concernée et accroître la pertinence des projets déposés. C'est en mettant de l'avant des initiatives comme celles-ci que nous réussirons la transition énergétique au Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Nous sommes très heureux que le gouvernement du Québec réitère sa confiance envers l'innovation industrielle afin de stimuler le développement économique. Le renouvellement du financement permet de soutenir les efforts des entreprises pour trouver des solutions innovantes en matière de diminution des gaz à effet de serre au Québec et contribue ainsi à l'atteinte des cibles fixées. De plus, nous constatons une augmentation de la demande de financement pour ce type de projets de recherche collaborative. »

Nathalie Ouimet, présidente-directrice générale du CRIBIQ

« La recherche collaborative a déjà fait ses preuves pour accélérer et faciliter l'adoption d'innovations qui rendent notre économie plus prospère et notre planète plus verte. Grâce à cette aide financière, davantage d'entreprises québécoises pourront participer à la consolidation du Québec en tant que leader en électrification des transports et en développement économique durable. »

Thierry St-Cyr, directeur général d'InnovÉÉ

Faits saillants :

L'enveloppe de 8 millions de dollars allouée au CRIBIQ provient du Plan d'action pour la croissance et les technologies propres 2018-2023 ainsi que de la mesure Synergies industrielles du budget 2021-2022.

La seconde aide financière accordée au CRIBIQ et celle destinée à InnovÉÉ s'inscrivent dans les actions 2.3.1.2 et 2.1.1.3 du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030. Financées par le Fonds d'électrification et des changements climatiques, elles visent à appuyer la recherche collaborative entre l'industrie et le milieu de la recherche et à stimuler le développement des filières stratégiques pour favoriser la transition énergétique du Québec.

Ces investissements de 19,9 millions de dollars font suite à quatre appels de projets lancés sous l'appellation Innov-R.

Totalisant 23 millions de dollars, ces quatre appels de projets ont déjà permis de soutenir 36 initiatives de recherche auxquelles ont pris part 63 entreprises, 82 chercheurs et 159 étudiants.

Le Plan pour une économie verte 2030 est la première politique-cadre d'électrification et de lutte contre les changements climatiques du Québec.

