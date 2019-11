Plan local de déplacements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve : Forum citoyen le 30 novembre prochain - Les citoyens sont invités à identifier les actions que l'arrondissement devrait prioriser en mobilité en 2020

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve invite ses résidents et les différents organismes de son territoire à participer à un forum citoyen qui se déroulera le 30 novembre prochain, de 9 h à 12 h, au Collège de Maisonneuve. Ce sera l'occasion pour les participants de prendre connaissance du bilan de la première année de mise en œuvre du Plan local de déplacements, mais aussi d'indiquer à l'arrondissement quelles devraient être, selon eux, les actions à prioriser pour 2020.

« Rappelons que le Plan local de déplacements de l'arrondissement a été adopté en juin 2018 et que de nombreuses interventions ont déjà été réalisées. Le Forum, lui, vise à assurer le suivi des actions du plan. Mais depuis son adoption, de nombreux projets qui n'étaient pas prévus au PLD ont vu le jour et de nouveaux besoins ont pu émerger, alors l'objectif est d'actualiser le plan d'action de l'arrondissement avant de poursuivre la mise en œuvre de nos actions », a précisé le maire de l'arrondissement, Pierre Lessard-Blais.

Le Forum se divisera en deux parties :

Le bilan des principales actions réalisées, qui se déroulera de 9 h à 10 h 15, sous forme de kiosques thématiques et où les citoyens pourront rencontrer les représentants de l'arrondissement, de la Ville centre et d'autres partenaires en matière de planification et de gestion des déplacements;



Des ateliers participatifs, qui se tiendront de 10 h 15 à 11 h 15, et dans le cadre desquels les citoyens seront invités à réfléchir ensemble aux actions auxquelles l'arrondissement et la Ville devraient s'attarder en priorité dès 2020. Les ateliers participatifs seront suivis d'une séance plénière dans le cadre de laquelle les participants auront l'occasion de présenter aux autres tables le fruit de leur réflexion.

Quels endroits, dans chaque quartier, devraient faire l'objet d'un réaménagement de l'espace public, que ce soit sous forme de rues partagées ou piétonnes? Qu'est-ce qui devrait être priorisé afin d'améliorer le réseau cyclable de l'arrondissement? Quels besoins et quelles actions jugez-vous prioritaires à mettre en place pour faciliter l'accès aux rues commerciales en 2020? De quels projets rêvez-vous pour votre quartier? Voilà quelques exemples de questions sur lesquelles les participants seront invités à se pencher collectivement dans le cadre de ce forum.

Le 30 novembre, de 9 h à 12 h

Collège de Maisonneuve

Salle Le Vivoir - Local B-2210

Entrée, 2701, rue Nicolet

Métro Joliette

Inscription en ligne :



realisonsmtl.ca/mhmpld

par téléphone, au 514 868-3367

Le forum citoyen s'inscrit dans le cadre de la démarche collaborative d'élaboration du PLD à laquelle ont participé jusqu'ici plus de 1200 citoyens et une dizaine d'organismes partenaires. Rappelons que le PLD vient bonifier les conditions de déplacements sur le territoire de l'arrondissement pour tous les moyens de transport (marche, vélo, transport collectif et automobile). Celui-ci s'inscrit dans les grandes orientations de la Ville de Montréal en matière de transport visant à réduire la dépendance à l'automobile en favorisant un usage accru des transports actifs et collectifs. Ces orientations sont identifiées dans le Plan de transport de la Ville de Montréal qui a été élaboré en 2008 et qui cible un horizon de 10 à 20 ans.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Renseignements: Maude Brasseur, Conseillère en planification - division des communications, T. 514 872-9856 - C. 438 990-4511, maude.brasseur@montreal.ca