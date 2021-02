Plan directeur des parcs et des espaces verts 2021-2026 : MHM se dote d'un outil stratégique pour orienter ses futures interventions

MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion du conseil d'arrondissement du lundi 1er février, les élu.e.s de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ont adopté le nouveau Plan directeur des parcs et des espaces verts 2021-2026. Publié au terme d'une rigoureuse démarche, cet outil stratégique guidera les investissements réalisés au cours des prochaines années dans les parcs de MHM.

Un plan pour répondre aux besoins actuels de la population

En vue d'en faire un outil de planification qui soit utile et profitable, le Plan directeur des parcs et des espaces verts de MHM a été conçu en tenant compte de différentes données, notamment l'inventaire des installations et équipements (comprenant une évaluation de l'état), de même que le profil sociodémographique des populations des trois grands secteurs qui composent l'arrondissement. Les besoins soulevés lors de consultations citoyennes réalisées en 2018 ont également été pris en compte dans l'élaboration du Plan.

En résulte un document stratégique dont les objectifs sont de :

Faire état de la situation actuelle de nos parcs et de nos espaces verts;

Faciliter et guider la planification des interventions.

Ce Plan est également assorti d'un plan d'action pour sa mise en œuvre à court, moyen et long termes.

Vision et principes directeurs

Ce nouveau Plan place plus que jamais les parcs et espaces verts au cœur des milieux de vie, grâce à une vision déclinée en quatre grands principes directeurs : accroître l'accessibilité et la connectivité des parcs; adapter les pratiques à la transition écologique; enrichir les méthodes pour rendre les aménagements plus durables; favoriser une répartition et une diversité de l'offre d'équipements.

« Avec les grands principes que met de l'avant ce plan, on souhaite offrir des milieux de vie adaptés, attrayants et surtout, résilients à nos citoyen.ne.s. La pandémie nous aura montré, plus que jamais, que les parcs font partie intégrante de nos vies. Lieux de repos et de rencontre à la fois, ils sont le cœur de nos quartiers. Il nous apparaît donc essentiel de les mettre en valeur, de les préserver et de les adapter, afin qu'ils répondent à nos besoins actuels et futurs, surtout lorsqu'on sait que la population de MHM sera appelée à croître au cours des prochaines années », souligne le maire de l'arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais.

La transition écologique au cœur de la démarche

L'aménagement et le réaménagement des parcs du territoire sont, pour l'arrondissement, de précieuses occasions à saisir pour s'adapter aux nouvelles réalités environnementales. C'est dans cet esprit qu'une réflexion sur des pratiques innovantes à adopter a été réalisée dans le cadre de l'élaboration du plan.

« En positionnant des principes d'innovation, de préservation et de durabilité au cœur de notre vision, on réaffirme notre volonté d'adopter des pratiques en faveur d'une transition écologique. L'adoption de ce plan rejoint par ailleurs les objectifs du Plan climat de la Ville de Montréal , qui invite entre autres les arrondissements à se doter d'outils de planification qui favorisent l'aménagement de quartiers adaptés aux changements climatiques », commente Laurence Lavigne Lalonde, conseillère du district de Maisonneuve-Longue-Pointe.

La population, invitée à participer

Au début de l'été, la population de MHM sera invitée à prendre part à une démarche de participation citoyenne portant sur la mise en œuvre du Plan. Axée sur ses quatre principes directeurs, la démarche d'interaction servira à orienter les actions à entreprendre à moyen et long termes dans les parcs, en fonction du calendrier de réalisation.

Consulter le Plan directeur des parcs et des espaces verts

