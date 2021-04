Plan de soutien aux pourvoyeurs - Le gouvernement du Québec alloue près de 25 M$ pour le développement et la croissance des pourvoiries

QUÉBEC, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du budget 2021-2022, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, est heureux d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 24,6 M$ pour soutenir les pourvoiries du Québec.

Le Plan de soutien pour le développement et la croissance des pourvoiries du Québec viendra appuyer les quelque 580 pourvoiries, dans toutes les régions du Québec, à consolider leurs infrastructures et à accroître leurs activités, et ce, dans une perspective de développement durable.

En plus de permettre le maintien de quelque 2 200 emplois, réguliers ou saisonniers, au sein des pourvoiries et d'en créer de nouveaux, cette initiative génèrera des retombées économiques dans plusieurs localités. Ses mesures auront des effets positifs directs sur l'expérience client et la fréquentation des pourvoiries par les chasseurs, pêcheurs et autres amateurs d'activités récréatives.

Ce plan sera déployé en partenariat avec la Fédération des pourvoiries du Québec pendant l'exercice financier 2021-2022 et prendra fin en 2023-2024. Il comprendra les volets suivants :

l'amélioration et la construction d'infrastructures d'accueil et d'hébergement à des fins de pourvoirie, afin d'adapter l'offre aux besoins d'une nouvelle clientèle exigeante et désireuse de vivre des expériences uniques. Le plan pourra également soutenir la mise à niveau des installations en favorisant la transition vers les énergies renouvelables et une meilleure gestion des eaux usées et des matières résiduelles.

l'adaptation, la diversification et l'amélioration de l'offre d'activités et de services, pour pallier le contexte particulier de la pandémie de COVID-19, mais également pour élargir l'offre de manière structurée et efficace afin d'augmenter l'achalandage.

Citation :

« Cette annonce est importante pour toutes les régions du Québec. Il s'agit d'un levier stratégique pour que nous puissions tous jouir d'un accès de qualité à notre nature, à travers une offre d'activités diversifiées. Ce plan de soutien permettra aux propriétaires d'offrir une expérience client renouvelée et contribuera au rayonnement des activités fauniques, ici et partout dans le monde pour notre clientèle internationale. Après une année difficile, j'invite les pourvoyeurs à saisir cette occasion de contribuer à la relance vigoureuse des activités fauniques au Québec. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour le tourisme au Québec. En rehaussant l'offre de service pour les activités nature des pourvoiries et en diversifiant les façons dont on peut profiter de ce patrimoine naturel collectif, notre gouvernement affirme une fois de plus sa volonté d'une relance économique forte, dans une perspective de développement durable, partout sur notre grand territoire. Je tiens à féliciter mon collègue, Pierre Dufour, pour son initiative ainsi que la Fédération des pourvoiries du Québec, un partenaire stratégique important dans l'application de ce plan de soutien et dans la relance vigoureuse de l'activité touristique. »

Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

En plus de soutenir plus de 2 200 emplois, le réseau des pourvoiries du Québec accueille plus de 500 000 personnes annuellement, ce qui lui permet de participer à l'essor économique des régions.

Dans les pourvoiries, la chasse et la pêche génèrent près de 780 000 jours d'activités alors que les autres activités récréatives et de plein air en génèrent près de 460 000. En 2016, ces entreprises ont généré des revenus totaux de 112 M$.

