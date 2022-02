Plan de relance économique du milieu culturel - Un investissement supplémentaire de près de 60 M$ pour le milieu culturel!

QUÉBEC, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une somme additionnelle de 58,5 M$ pour assurer une relance forte et pérenne du milieu de la culture, dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel.

Cet investissement vise à soutenir directement les artistes, artisans, producteurs et diffuseurs québécois alors que le milieu culturel a connu des difficultés importantes, notamment en raison des récentes fermetures.

Cette somme permettra notamment :

de bonifier le Fonds d'urgence pour les artistes et travailleurs culturels des arts de la scène, géré par la Fondation des artistes. L'objectif de cette mesure est de fournir une aide directe, rapide et adaptée à ceux qui vivent des difficultés importantes;

de bonifier l'aide accordée à des salles de cinéma et à des distributeurs de films ainsi qu'à reconduire le programme d'aide au projet de relance culturelle. Celui-ci s'adresse entre autres aux festivals, aux producteurs de spectacles et aux salles de spectacles. Essentiellement, la mesure permet aux entreprises culturelles de poursuivre leurs activités de production et de diffusion en les adaptant, les reconfigurant ou en en créant de nouvelles. Cela a permis, notamment, la captation et la diffusion de spectacles d'artistes québécois, tel que Tire le coyote et plusieurs autres;

de poursuivre la Mesure particulière à la diffusion de spectacles québécois jusqu'au 31 mars prochain. Ce programme a permis de compenser les diffuseurs pour une partie des pertes de revenus liées à la pandémie;

de permettre la poursuite des activités de production du petit et du grand écran des diffuseurs québécois. En assumant des coûts additionnels engendrés par les mesures sanitaires, cette disposition a permis la tenue de nombreux tournages de séries et de films québécois depuis le début de la crise. Pensons notamment à Au revoir le bonheur, L'arracheuse de temps, C'est comme ça que je t'aime et District 31.

Avec ce nouvel investissement, le gouvernement du Québec a injecté près de 830 M$ dans le Plan de relance économique du milieu culturel pour aider tous les artistes, les artisans, les entreprises et les organismes du milieu culturel à passer à travers cette crise sans précédent et pour assurer une relance durable des activités.

Citation

« Au plus fort de la crise, notre gouvernement a déployé tous ses efforts pour soutenir les artisans du milieu culturel, les organismes et les entreprises qui ont été particulièrement affectés par la situation. Le feu vert de la Santé publique nous permet désormais de nous tourner vers l'avenir et de préparer une reprise des activités forte et durable. Avec cet investissement majeur, notre gouvernement assure la relance de notre importante industrie culturelle et investit directement dans les activités de nos artistes et de nos artisans affectés par la crise. Jamais un gouvernement n'a autant investi, écouté ni soutenu le milieu culturel! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

L'investissement de 58,5 M$ se décline ainsi :



2 M$ sont versés dans le Fonds d'urgence pour les artistes et travailleurs culturels des arts de la scène, géré par la Fondation des artistes;



6,5 M$ sont octroyés à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, pour son programme d'aide au projet de relance culturelle;



12 M$ sont octroyés au Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, pour reconduire la Mesure particulière à la diffusion de spectacles québécois, jusqu'au 31 mars 2022;



38 M$ sont transférés à la SODEC pour permettre la poursuite des activités de productions du petit et du grand écran.

