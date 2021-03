Plan de relance économique du milieu culturel - Québec soutient 56 organismes culturels grâce au Fonds régional d'urgence pour les organismes affectés par la pandémie de COVID-19

QUÉBEC, le 2 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière de plus de 1,5 M$ à 56 organismes culturels dont la survie était menacée à court terme en raison de la crise sanitaire. Les sommes proviennent du Fonds régional d'urgence pour les organismes affectés par la pandémie de COVID-19.

Découlant du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier, ce fonds permet d'offrir un soutien aux organismes à but non lucratif qui risquaient de cesser leurs activités dans les 6 à 8 mois. Les organismes admissibles avaient jusqu'au 29 janvier 2021 pour déposer leur demande.

Le gouvernement du Québec continuera de collaborer avec les organismes culturels pour leur permettre de maintenir leur action, tout en favorisant l'accessibilité à une offre culturelle diversifiée dans l'ensemble des régions du Québec.

Citation :

« Il était important d'agir promptement pour empêcher la fermeture définitive d'organismes locaux et régionaux essentiels à la vitalité culturelle du Québec. Faisant partie du plan de relance en culture annoncé par notre gouvernement, cette mesure a permis de donner un coup de main à 56 organismes à la grandeur du Québec. Je me réjouis de cette annonce positive et je suis de tout cœur avec les organismes culturels touchés par les effets collatéraux de la pandémie. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Le Fonds régional d'urgence pour les organismes affectés par la pandémie de COVID-19 permet aux organismes culturels admissibles de poursuivre leur action et contribue ainsi au maintien de l'accessibilité à une offre culturelle diversifiée à la population de l'ensemble des régions du Québec.

Doté d'une enveloppe de 450 M$, le Plan de relance économique du milieu culturel est composé d'une série de mesures porteuses visant à stimuler la création artistique, à relancer la production de contenus culturels québécois et à permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

