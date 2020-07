Plan de relance économique du milieu culturel - Québec dévoile les détails d'un soutien de 33,5 M$ à l'industrie musicale

QUÉBEC, le 22 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'accorder une aide de 33,5 millions de dollars à l'industrie musicale, ainsi qu'aux artistes, musiciens et diffuseurs, et de dévoiler l'ensemble des programmes et mesures spécifiques qui guideront cette industrie vers la reprise de ses activités et son redéploiement. Les sommes allouées à l'industrie musicale en 2020-2021 ont triplé comparativement à l'année 2019-2020. Elles soutiendront une centaine d'entreprises qui développent annuellement près de 1000 projets d'artistes.

Pour mieux accompagner les efforts de relance et stimuler les investissements en production et en mise en marché de contenus musicaux et de spectacles d'artistes québécois, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) rend disponibles ses programmes en musique avec des paramètres modifiés et plus généreux. Ce soutien de 33,5 millions de dollars lui permettra notamment de hausser les plafonds d'aide financière maximale, d'assouplir certains critères d'admissibilité et d'ajouter de nouvelles dépenses admissibles.

Le Plan de relance économique du milieu culturel comprend, par ailleurs, plusieurs autres mesures et programmes dont les acteurs de l'industrie musicale pourront bénéficier, par exemple :

les programmes Aide aux entreprises - Soutien temporaire au fonds de roulement - COVID-19, Aide aux initiatives innovantes et Aide au développement entrepreneurial de la SODEC;

le programme de bourses aux artistes et écrivains professionnels du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ);

le programme Exploration et déploiement numérique du CALQ;

les programmes Ambition numérique et Soutien au rayonnement numérique, ainsi que les mesures de promotion de la culture québécoise, du ministère de la Culture et des Communications.

« Je sais à quel point le public est impatient de retrouver ses artistes préférés sur les différentes scènes du Québec après les mois difficiles que nous venons de traverser. Grâce au Plan de relance économique du milieu culturel, nous fournissons des moyens efficaces d'assurer le plus rapidement possible la reprise des activités de l'industrie musicale, et ce, dans un cadre sécuritaire pour tous. La mise en œuvre de ce plan témoigne de la volonté de notre gouvernement d'appuyer les artistes, les musiciens, les entreprises et les diffuseurs dans cette reprise en leur offrant les moyens financiers et les outils nécessaires à leur redéploiement. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« L'industrie musicale et tout son écosystème ont été durement éprouvés dans les derniers mois. Je remercie grandement la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et son gouvernement qui ont mis à la disposition de la SODEC des moyens exceptionnels lui permettant d'accompagner efficacement les efforts de relance, notamment en stimulant les investissements en production et en mise en marché de contenus musicaux et de spectacles d'artistes québécois. »

Louise Lantagne, présidente et chef de la direction, SODEC

