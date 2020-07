Plan de relance économique du milieu culturel - Québec crée un programme pour permettre la reprise des tournages pour le cinéma et la télé

QUÉBEC, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Afin d'assurer la reprise des tournages cinématographiques et télévisuels qui sont présentement dans une impasse avec les compagnies d'assurance, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce que le gouvernement du Québec met en place un programme d'aide temporaire pour le secteur audiovisuel, qu'il finance à raison de 51 M$.

Défini par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État qui relève de la ministre de la Culture et des Communications, le programme facilitera l'élaboration des montages financiers des tournages et permettra ainsi la reprise des activités de préparation, de production, de postproduction et de doublage de l'industrie cinématographique et télévisuelle.

Le programme a été créé dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel pour permettre à l'industrie audiovisuelle de relever les nombreux défis qui sont apparus en raison de la COVID-19. Il comporte deux volets, soit Aide temporaire relative au maintien de la capacité de production du secteur de l'audiovisuel et Aide temporaire - Interruption de tournage en raison de la COVID-19 (programme pilote), qui contribueront à la reprise des activités télévisuelles et cinématographiques interrompues depuis le 14 mars 2020.

L'aide prévue grâce à ces deux volets sera détaillée sur le site Web de la SODEC dès la mise en ligne du programme le 15 juillet prochain, et l'information sera communiquée aux entreprises de production par le biais d'un bulletin Info-SODEC.

« Le secteur de la production audiovisuelle est un levier essentiel de la créativité et de l'innovation au Québec et nous en sommes très fiers. Avec la mise en place de ce programme dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel, votre gouvernement fait en sorte que la production des œuvres puisse reprendre de manière sécuritaire et que le Québec renoue avec son univers télévisuel et cinématographique. Je salue tous les intervenants de la SODEC qui ont collaboré de manière exemplaire, depuis le début de la pandémie, au développement de solutions efficaces comme celle que nous dévoilons aujourd'hui. »

« Je tiens à remercier grandement la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, de même que son gouvernement qui ont accordé 51 M$ à la SODEC, lui permettant ainsi d'exercer un véritable leadership dans le milieu audiovisuel québécois en créant notamment un programme d'aide financière temporaire qui rend possible le démarrage des tournages. De plus, ce programme prévoit le soutien financier requis pour maintenir la capacité de production de l'industrie. C'est la reprise économique de la chaîne de production audiovisuelle qui était compromise et qui est maintenant assurée, ce qui permettra à l'industrie de demeurer compétitive sur les marchés nationaux et internationaux. Bon tournage! »

