Plan de relance économique du milieu culturel - Québec bonifie comme jamais auparavant son aide au secteur des métiers d'art

MONTRÉAL, le 24 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce que le gouvernement du Québec augmente de près de 55 % l'aide aux métiers d'art, ce qui constitue la plus forte augmentation jamais enregistrée pour ce secteur. Dans le cadre du Plan de relance économique pour la culture, une somme supplémentaire de 1,2 million $ est allouée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) faisant ainsi passer l'aide disponible pour les métiers d'art de 2,2 millions $ en 2019-2020 à 3,4 millions $ en 2020-2021.

La ministre en a fait l'annonce en compagnie du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, qui confirmait pour sa part l'octroi de près de 1 million $ au Conseil des métiers d'art du Québec.

De cet argent supplémentaire accordé à la SODEC, une société d'État qui relève de la ministre de la Culture et des Communications, 500 000 $ viennent bonifier les subventions régulières aux entreprises du secteur des métiers d'art. Une deuxième enveloppe de 500 000 $ permet d'augmenter les sommes réservées aux programmes spécifiques aux métiers d'art, soit : Aide aux artisans et aux entreprises en métiers d'art et Soutien au marché de l'art - exposition. Également, 200 000 $ permettront de bonifier les enveloppes de programmes multisectoriels accessibles aux entreprises du secteur des métiers d'art, soit : Aide aux initiatives innovantes et Aide au développement entrepreneurial. Les programmes spécifiques aux métiers d'art ont été modifiés pour que l'aide soit plus généreuse et qu'elle puisse accompagner les entreprises et les artisans dans leurs efforts de relance.

Rappelons que les entreprises des métiers d'art ont par ailleurs accès au programme de prêts à taux avantageux de la SODEC s'ils éprouvent des difficultés en raison de la COVID-19, ainsi qu'à des mesures transversales du Plan de relance, soit Ambition numérique et Promotion de la culture québécoise.

Les artistes des métiers d'art et les commissaires indépendants ont aussi accès aux programmes bonifiés de bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Citations :

« Je suis plus qu'heureuse d'annoncer aujourd'hui de nouvelles mesures de notre Plan de relance qui permettront aux artisans et aux entreprises du secteur des métiers d'art de redresser leurs activités ayant souffert de la pandémie. C'est un secteur créatif dont nous sommes fiers et qui contribue au dynamisme culturel, touristique et économique du Québec. Notre gouvernement augmente aujourd'hui de façon substantielle le soutien qui lui est offert par le biais de la Société de développement des entreprises culturelles afin que les entreprises et les artisans puissent continuer à créer et à commercialiser les créations qui sont le reflet de notre culture et de notre identité. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le développement de compétences demeure la solution à privilégier pour créer des emplois de qualité. Le secteur des métiers d'art ne fait pas exception. C'est en multipliant les actions et en misant sur les talents de tous les domaines que nous favoriserons la relance économique du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Fait saillant :

Doté d'une enveloppe de 400 millions $, le Plan de relance économique du milieu culturel est composé d'une série de mesures qui visent à aider les artistes, les organisations et les entreprises culturelles et à faire rayonner la culture québécoise.

