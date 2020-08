Plan de relance économique du milieu culturel - Québec annonce un nouveau programme d'aide temporaire aux salles de spectacles

QUÉBEC, le 3 août 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer la mise en œuvre d'un nouveau programme d'aide temporaire aux salles de spectacles. La gestion de ce programme sera sous la responsabilité de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

Le programme d'aide temporaire aux lieux de diffusion, qui sera mis en ligne le 7 août, vise à soutenir, de manière exceptionnelle et circonstancielle, le maintien d'un parc essentiel de lieux de diffusion de spectacles musicaux ou de variétés sur le territoire québécois. Ce programme, doté d'une enveloppe maximale de 6 millions de dollars, est rendu possible grâce aux sommes octroyées par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé le 1er juin dernier.

Plus spécifiquement, le nouveau programme d'aide temporaire aux lieux de diffusion poursuit les objectifs suivants :

Maintenir des conditions d'accès viables et durables aux lieux de diffusion de spectacles de musique ou de variétés en lien avec les mesures de déconfinement;

Accompagner les salles de spectacles privées et alternatives qui font face à une crise de liquidité engendrée par l'arrêt de leurs activités dû à la pandémie de la COVID-19;

Faciliter la reprise et la relance de leurs activités en matière de diffusion de spectacles.

Voici les deux catégories de lieux dédiés à la diffusion de spectacles professionnels de musique ou de variétés admissibles: 1) les lieux culturels à vocation unique ouverts aux publics seulement lorsque des spectacles y sont programmés et 2) les lieux culturels ayant des vocations multiples et qui restent ouverts au public hors de périodes de programmation de spectacles.

Pour être éligibles, les demandeurs doivent être en activité depuis au moins trois ans, avoir mené sur une base continue des activités en diffusion de spectacles au cours des trois dernières années, générer un volume d'activités ainsi que des revenus de guichet ou d'autres revenus significatifs en lien avec la diffusion de spectacles de musique et de variétés, et avoir une capacité totale de moins de 2 500 places.

Tous les renseignements concernant ce nouveau programme seront communiqués aux clientèles au moyen d'un Info-SODEC (avis à la clientèle).

Citations :

« Véritable épine dorsale de la diffusion des arts de la scène, le réseau québécois des salles de spectacles a grandement souffert de l'absence du public durant la pandémie. Le gouvernement du Québec a été à l'écoute de ses besoins, et a mis en place un programme qui lui permettra de garder le cap sur une relance viable de ses activités et d'assurer le rayonnement du talent québécois. Grâce à notre Plan de relance économique du milieu culturel et à la collaboration de la SODEC, nous pouvons déployer des mesures qui ont un impact positif tangible dans le milieu culturel.

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Nous sommes convaincus que ce nouveau programme soutiendra les lieux de diffusion tout en favorisant la relance de la diffusion de spectacles de musique et de variétés au Québec. Ce programme est véritablement un souffle nouveau pour un milieu essentiel à une culture vivante et accessible. Merci à notre ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, de nous procurer les moyens d'être à la hauteur des ambitions d'un milieu culturel si talentueux. »

Louise Lantagne, présidente et chef de la direction, SODEC

