Plan de relance économique du milieu culturel - Québec accorde 500 000 $ à une entreprise culturelle de la région de la Montérégie afin de mieux positionner les contenus culturels québécois sur les plateformes numériques

QUÉBEC, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Borduas, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière de 500 000 $ à l'entreprise Groupe iCible pour son projet retenu dans le cadre du programme Ambition numérique. Issu du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier, ce soutien permettra à l'organisme de la région de la Montérégie de mieux positionner les contenus et les produits culturels québécois et d'augmenter leur découvrabilité sur les plateformes numériques.

La plateforme Web d'intelligence d'affaires et de gestion TURBINE du Groupe iCible permettra aux acteurs du milieu culturel (diffuseurs, producteurs, associations et instances gouvernementales) d'assurer la gestion des données de la fréquentation culturelle en faisant le pont entre l'offre de spectacles et les billetteries. Les utilisateurs auront accès à un portrait précis de la fréquentation des arts de la scène ainsi qu'à une gamme complète d'outils d'optimisation et de gestion des données.

Les outils proposés permettront une programmation efficiente des spectacles, ce qui aura une incidence positive sur le rayonnement du secteur. Cette initiative contribuera également à augmenter la découvrabilité des contenus et des produits culturels québécois pour les différentes clientèles.

En cette période de crise sanitaire, marquée par une hausse de la consommation en ligne, le gouvernement du Québec veut faire en sorte que les coopératives, entreprises et organismes à but non lucratif culturels québécois soient plus performants sur les plateformes numériques et qu'ils puissent accroître les revenus liés à l'exploitation de contenus ou de produits culturels en ligne.

Lancé en juin 2020 dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel, le programme Ambition numérique a jusqu'à maintenant permis au gouvernement du Québec de soutenir 12 projets, incluant ceux de La compagnie Jean Duceppe, de l'Opéra de Montréal, de la Société des arts technologiques et des Productions KOScènes inc.

En plus du projet communiqué aujourd'hui, sept projets ont également été annoncés dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine, des Laurentides et de Montréal.



Citations :

« L'affirmation de notre souveraineté culturelle et de notre fierté passe par un positionnement fort de nos entreprises et organismes culturels québécois sur les plateformes en ligne. C'est pourquoi notre Plan de relance économique du milieu culturel soutient le développement de modèles d'affaires qui intègrent les pratiques numériques. Notre gouvernement est heureux d'accorder près de 3 M$ à 8 nouveaux projets, issus de 5 régions du Québec, dans le cadre du programme Ambition numérique. Je suis persuadée que ces projets permettront à notre culture de se démarquer et de nous rendre fiers! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Votre gouvernement est heureux de soutenir des projets novateurs comme celui-ci, qui permettront d'offrir à tous une idée plus claire de la grande variété de produits culturels à leur disposition. La nouvelle plateforme contribuera également à donner une plus grande visibilité aux organismes culturels, aux producteurs ainsi qu'aux artistes québécois, notamment ceux de la Montérégie. Il s'agit d'une bonne nouvelle. »

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

Fait saillant :

Plan de relance économique du milieu culturel

Doté d'une enveloppe de 450 M$, le Plan de relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui ont pour but de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

