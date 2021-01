Plan de relance économique du milieu culturel - Québec accorde 400 000 $ à un organisme culturel de la région des Laurentides afin de mieux positionner les contenus culturels québécois sur les plateformes numériques

QUÉBEC, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, ainsi que le député de Groulx et ministre des Finances, M. Eric Girard, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annoncent une aide financière de 400 000 $ au Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN), par l'entremise de l'entreprise Superbe Culture Rive Nord, pour son projet retenu dans le cadre du programme Ambition numérique. Issu du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier, ce soutien permettra à l'organisme de la région des Laurentides de mieux positionner les contenus et les produits culturels québécois et d'augmenter leur découvrabilité sur les plateformes numériques.

Ce projet consiste en la mise sur pied de la première plateforme numérique des festivals artistiques québécois. Son objectif est d'assurer une offre coordonnée sur le Web de plus de 70 festivals de tous les domaines artistiques. La mobilisation des organisateurs d'événements aura assurément des effets positifs sur le rayonnement des festivals et des artistes québécois participants.

En cette période de crise sanitaire, marquée par une hausse de la consommation en ligne, le gouvernement du Québec veut faire en sorte que les coopératives, entreprises et organismes à but non lucratif culturels québécois soient plus performants et qu'ils puissent accroître les revenus liés à l'exploitation de contenus ou de produits culturels en ligne.

Lancé en juin 2020 dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel, le programme Ambition numérique a jusqu'à maintenant permis au gouvernement du Québec de soutenir 12 projets, incluant ceux de La compagnie Jean Duceppe, de l'Opéra de Montréal, de la Société des arts technologiques et des Productions KOScènes inc.

En plus du projet communiqué aujourd'hui, sept projets ont également été annoncés dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine, de la Montérégie et de Montréal.

Citations :

« L'affirmation de notre souveraineté culturelle et de notre fierté passe par un positionnement fort de nos entreprises et organismes culturels québécois sur les plateformes en ligne. C'est pourquoi notre Plan de relance économique du milieu culturel soutient le développement de modèles d'affaires qui intègrent les pratiques numériques. Notre gouvernement est heureux d'accorder près de 3 M$ à 8 nouveaux projets, issus de 5 régions du Québec, dans le cadre du programme Ambition numérique. Je suis persuadée que ces projets permettront à notre culture de se démarquer et de nous rendre fiers! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je félicite ma collègue Nathalie Roy pour cette initiative semblant taillée sur mesure pour l'organisme REFRAIN de la région des Laurentides, où l'on croit fermement que la fortune sourit aux audacieux et où, quand vient le temps d'emprunter des sentiers peu fréquentés, on n'hésite pas à faire preuve de détermination et d'ambition. Le résultat parle d'ailleurs de lui-même, alors que, grâce à leur créativité et à leur esprit d'innovation, les acteurs culturels laurentiens nous offrent un projet à échelle nationale usant des vastes possibilités liées aux technologies et à l'utilisation d'Internet. Bravo pour cette plateforme numérique bénéficiant aux organisateurs de festivals et d'événements qui donnent au Québec cette superbe culture dont nous sommes tous très fiers. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis très fier que ce projet ait vu le jour au cœur de ma circonscription de Groulx. En plus de contribuer à la mise en valeur de nos régions, cette plateforme numérique permet de coordonner les efforts des organisations, de mettre en commun leur inventivité et de tirer parti de leur complémentarité. »

Eric Girard, député de Groulx et ministre des Finances

Fait saillant :

Plan de relance économique du milieu culturel

Doté d'une enveloppe de 450 M$, le Plan de relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui ont pour but de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

Liens connexes :

