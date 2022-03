Plan de relance économique du milieu culturel - Près de 900 000 $ pour mettre en valeur les talents musicaux québécois

QUÉBEC, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a annoncé l'investissement de près de 900 000 $ pour le déploiement d'une stratégie promotionnelle spécifique à la musique de concert au Québec. La ministre en a fait l'annonce à l'occasion du 25e gala des Prix Opus, qui célèbre l'excellence en musique de concert au Québec.

La campagne publicitaire, réalisée en partenariat avec le Conseil québécois de la musique, mettra notamment en valeur le talent de chefs d'orchestre, de musiciens ainsi que de compositeurs québécois et sera déployée dans les médias traditionnels et numériques. L'investissement annoncé vise ainsi à augmenter la visibilité et la notoriété de la musique de concert au Québec.

De passage au gala des Prix Opus, la ministre a également souligné que les arts de la scène sont non seulement fondamentaux dans le paysage culturel, mais aussi indispensables. Elle a finalement invité les Québécois à revenir en salle et à encourager les artistes et les artisans d'ici.

La pandémie a eu des incidences importantes dans le milieu des arts de la scène. En ce sens, le gouvernement du Québec multiplie les initiatives qui visent à encourager le public à fréquenter à nouveau les salles de spectacle et à renouer avec ses habitudes culturelles.

Citations

« Notre gouvernement continue de stimuler la relance du milieu culturel et investit dans des initiatives qui visent à faciliter la rencontre entre les artistes et le public. C'est ce qu'on fait en réalisant ce partenariat avec le Conseil québécois de la musique. J'en profite pour féliciter les lauréats et les finalistes du 25e gala des Prix Opus et j'invite les Québécois à retourner en salle voir nos artistes qui nous inspirent, qui nous rendent fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Fort de l'appui et de la solidarité de ses membres, le Conseil québécois de la musique est fier de contribuer à la relance du concert vivant ainsi qu'au soutien de ses créateurs et de ses artisans. Cette campagne de promotion est des plus importantes pour nous et la ministre de la Culture et des Communications nous donne les moyens de réaliser cette vitrine sans précédent. La musique prend véritablement tout son sens et son ampleur lors du concert en salle, à l'occasion de la rencontre entre les artistes et le public. Par le biais de cette campagne de promotion, nous souhaitons inviter tous les Québécois, amoureux des musiques de concert, à renouer sans plus attendre avec leur passion. »

Françoise Henri, présidente du Conseil québécois de la musique

Faits saillants

L'appui financier, qui est accordé dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel, lancé le 1 er juin 2020 par le gouvernement, s'ajoute à l'aide déjà offerte à 8 autres organisations qui ont porté des projets concertés et qui ont piloté ou piloteront une stratégie de promotion pour leur secteur d'intervention respectif.

juin 2020 par le gouvernement, s'ajoute à l'aide déjà offerte à 8 autres organisations qui ont porté des projets concertés et qui ont piloté ou piloteront une stratégie de promotion pour leur secteur d'intervention respectif. Doté d'une enveloppe de plus de 810 M$, le Plan de relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui visent à stimuler la création artistique, à relancer la production de contenus culturels québécois et à permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte actuel.

