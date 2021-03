Plan de relance économique du milieu culturel - Le gouvernement du Québec octroie plus de 1 M$ à 3 organismes culturels de la région de la Capitale-Nationale pour améliorer le positionnement des contenus culturels sur les plateformes numériques

QUÉBEC, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Jean-Talon, Mme Joëlle Boutin, sont fières d'annoncer, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, qu'une aide financière de 1 075 000 $ est attribuée à 3 organismes culturels de la région de la Capitale-Nationale par l'entremise du programme Ambition numérique. Issu du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier, ce soutien du gouvernement contribuera à mieux positionner les contenus et les produits culturels québécois et à favoriser leur découvrabilité sur les plateformes numériques.

Le soutien accordé par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme Ambition numérique aura permis, au cours de l'année financière 2020-2021, de soutenir 28 projets dans différentes régions, pour un total de près de 13,4 M$.

Alors que l'offre de contenus culturels en ligne s'est avérée salutaire pour les Québécois en période de pandémie, le gouvernement du Québec considère qu'il est essentiel d'appuyer les initiatives visant une meilleure performance des coopératives, entreprises et organismes à but non lucratif culturels québécois dans l'environnement numérique. Cette aide concrète leur permettra d'accroître leurs revenus liés à l'exploitation de contenus ou de produits culturels en ligne.

Montant octroyé par organisme culturel dans la région de la Capitale-Nationale

Organisme Montant Lepointdevente.com inc. 375 000 $ Les librairies indépendantes du Québec, coopérative 400 000 $ L'Institut canadien de Québec 300 000 $

Citations :

« Le numérique recèle un potentiel immense de croissance pour la diffusion et la découvrabilité des contenus culturels québécois et il participe du même coup à la relance économique du milieu culturel. Je suis très heureuse d'encourager la réalisation de ces 3 initiatives structurantes dans le cadre du programme Ambition numérique et d'ainsi contribuer au positionnement stratégique d'entreprises culturelles qui nous rendent fiers. Je félicite les organisations culturelles pour ces initiatives qui promettent de belles retombées et qui paveront certainement la voie à d'autres projets inspirants. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« L'univers numérique est un pilier important de notre relance économique et doit être bien ancré dans les stratégies d'affaires de nos entrepreneurs, quel que soit le domaine. Je suis ravie que ces 3 organismes culturels de notre région reçoivent l'aide financière nécessaire afin d'améliorer le positionnement de leurs contenus. J'invite nos citoyens de la Capitale-Nationale à les encourager. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je me réjouis de cet investissement déterminant et novateur dans le secteur numérique. Grâce à celui-ci, nos organismes pourront prendre un virage qui leur permettra d'accroitre leur offre culturelle en ligne. La réalisation de ces projets permettra donc un plus grand rayonnement de nos attraits en plus de relancer l'économie culturelle de notre région. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon

Plan de relance économique du milieu culturel

Doté d'une enveloppe de 450 M$, le Plan de relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui ont pour but de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

Liens connexes :

